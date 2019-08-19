Жителям Алтайского края предлагают найти самое большое дерево

19 августа в Алтайском крае стартовал марафон "Самое большое дерево", сообщает сайт экологического проекта "Усынови заказник".

В рамках проекта жителям региона предлагают принять участие в поисках гигантских сосен, кедров, лиственниц, елей и пихт.

Для участия в конкурсе требуется найти в лесу наиболее крупное дерево, замерить окружность его ствола на высоте 130 см, сделать фотографию, подтверждающую результаты замера, и отправить организаторам все это, сопроводив данными о геолокации великана.

Результаты можно отправить в сообщество "Программа "Усынови заказник" в социальной сети "ВКонтакте" либо на адрес электронной почты teriology@yandex.ru.

В январе 2020 года объявят пять победителей, которые нашли самые крупные деревья в Алтайском крае.

Полученные результаты помогут специалистам узнать новые сведения об истории алтайских лесов, ведь чем старше дерево, тем больше оно хранит ценной информации, которую благодаря новым технологиям можно получать, даже не спиливая его.

Более подробную информацию можно получить у координатора проекта Людмилы Пожидаевой (+7-923-641-0088, +7-962-795-9373).