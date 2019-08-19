Закрашивают, поджигают и расстреливают: как на Алтае противостоят камерам на дорогах

50 раз боксы с аппаратурой закрашивались хулиганами на Алтае / Фото: mintrans22.ru

Вандалы с 2017 года более 80 раз повредили автоматизированные комплексы фотовидеофиксации на дорогах Алтайского края, сообщает региональный Минтранс.

В настоящее время в крае в местах большой концентрации ДТП установлено 39 боксов со специальной аппаратурой. Из них 17 расположены на федеральных дорогах и 22 – на краевых.

С июня 2017 года работники Алтайавтодора обнаружили 81 факт повреждения боксов. Так, 50 раз они были закрашены, в 17 случаях обнаружены следы механических повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия и поджога, четыре раза были похищены.

Причем, в 2017 году таких фактов зарегистрировано 11, в 2018 году – 31, а за первые семь месяцев 2019 году их уже 39.

Несколько нарушителей было задержано сотрудниками полиции. Трое граждан привлечены к ответственности, в отношении остальных избирается мера наказания по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Это наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей, или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех месяцев. Либо предусматриваются обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы до одного года, или принудительные работы до двух лет. Также возможен арест – до трех месяцев или же лишение свободы до двух лет.

Ранее сообщалось, что камеры на алтайских дорогах увеличили сборы по штрафам ПДД сразу на 40%.