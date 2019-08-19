Закрашивают, поджигают и расстреливают: как на Алтае противостоят камерам на дорогах

50 раз боксы с аппаратурой закрашивались хулиганами на Алтае / Фото: mintrans22.ru
Вандалы с 2017 года более 80 раз повредили автоматизированные комплексы фотовидеофиксации на дорогах Алтайского края, сообщает региональный Минтранс.
В настоящее время в крае в местах большой концентрации ДТП установлено 39 боксов со специальной аппаратурой. Из них 17 расположены на федеральных дорогах и 22 – на краевых.
С июня 2017 года работники Алтайавтодора обнаружили 81 факт повреждения боксов. Так, 50 раз они были закрашены, в 17 случаях обнаружены следы механических повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия и поджога, четыре раза были похищены.
Причем, в 2017 году таких фактов зарегистрировано 11, в 2018 году – 31, а за первые семь месяцев 2019 году их уже 39.
Несколько нарушителей было задержано сотрудниками полиции. Трое граждан привлечены к ответственности, в отношении остальных избирается мера наказания по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Это наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей, или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех месяцев. Либо предусматриваются обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы до одного года, или принудительные работы до двух лет. Также возможен арест – до трех месяцев или же лишение свободы до двух лет.
Ранее сообщалось, что камеры на алтайских дорогах увеличили сборы по штрафам ПДД сразу на 40%.
Комментарии
Ну так и правильно делают(имхо), половина камер установлена с нарушениями и замаскировано, едешь в Томск через каждые 100-200 метров камера и знак 70 или 50!!!! карл, посреди трассы съезд в поле и знак 50!!!! и камера, так же на Космонавтов перед регулируемыми пешеходными светофорами установили камеру и, видимо для окупаемости камеры, знак 50
В других регионах любителям мыргать в зад штраф присылают в 5тыр за агрессивоне вождение, а у нас почему не аккредитуют автолюбителей ??? Ведь есть закон и есть положенное вознаграждение за заявление и видеодоказательства ? Я бы бензин отбивал, у нас на загородных подступах к городу "богатых лихачей " очень много!
Акцент делается на увеличении сбора штрафов (на 40%), а не на снижение аварийности, а поэтому люди решают: КРУШИ , ЖГИ, УНИЧТОЖАЙ камеры. Это как восстание народа против власти
19.08.2019 15:52
гость
Тошнотик, тогда твоя головешка, как этот бокс на фото выглядеть будет.
19.08.2019 15:52
гость
Наверно Вы любите по левой полосе 40 ездить, раз Вам часто моргают.
19.08.2019 16:00
- гость -
Иди манку кушай, школиё.
какие там опасные участки? да вон в сторону павловска поехать, понатыкали (Благо почти все убили уже) просто на трассе. Нахрена она там....была ? Вот не будет и шту с ней - на это гав...но платить налоги мне не хочется.
19.08.2019 15:52
гость
Наверно Вы любите по левой полосе 40 ездить, раз Вам часто моргают.
я не автор, но отвечу.
Едешь иной раз 100-109 по межгороду, лихачи летят 150-170+ и моргают.
сразу видно тех, кто гоняет, завозмущаааались
для 19.08.2019 16:35
Ну едут тебе то что пропустить сложно или надо из принципа создать аварийную ситуацию и принципиально тошнить!
Правильно моргают. Тошни справа и народу не мешай
Пропускаю, летите дальше
...только ангелы-хранители не всегда поспевают за такими
ну да а каких коментов можно было ожидать от быдла, которые потом тут же пишут что надо по две полосы так как аварии случаются. А водить по правилам просто не получается