Ввозить в Россию больше 5 кг фруктов и овощей запретили

19 августа вступил в силу закон о запрете на ввоз продуктов в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

В этот перечень вошли фрукты – финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Кроме того, под ограничения попали бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Россиянам разрешили ввозить только до 5 кг таких продуктов без фитосанитарного сертификата. Если человек попробует взять с собой больше, то ему придется расстаться с излишками продукции на границе. Более того, возвращение или уничтожение их проведут за счет собственника.

Аргументируется решение тем, что ввоз непроверенных продуктов для частного использования грозит распространением в стране опасных вирусов.

Аналогичная ситуация с букетами цветов. Их разрешают провозить не больше трех, причем в каждом из них может быть не более 15 цветков.