Ввозить в Россию больше 5 кг фруктов и овощей запретили

19 августа вступил в силу закон о запрете на ввоз продуктов в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
В этот перечень вошли фрукты – финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.
Кроме того, под ограничения попали бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.
Россиянам разрешили ввозить только до 5 кг таких продуктов без фитосанитарного сертификата. Если человек попробует взять с собой больше, то ему придется расстаться с излишками продукции на границе. Более того, возвращение или уничтожение их проведут за счет собственника.
Аргументируется решение тем, что ввоз непроверенных продуктов для частного использования грозит распространением в стране опасных вирусов.
Аналогичная ситуация с букетами цветов. Их разрешают провозить не больше трех, причем в каждом из них может быть не более 15 цветков.
Комментарии
картошку будем есть что осталось - ИмпортозамещениЕ
Ненавижу эту страну...
"запрете на ввоз продуктов в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз"
"Аргументируется решение тем, что ввоз непроверенных продуктов для частного использования грозит распространением в стране опасных вирусов."
Пусть потрудятся объяснить, почему опасные вирусы могут быть в продуктах из стран не входящих ЕАЭС, а вот в продуктах из стран ЕАЭС не могут.
гарите в аду причастные к этому!!!!
Пофигу, что один помидор ввезти, что 100 кило если он заражён !
оформляй фитосанитарное св-во и вези больше 5 кг. в чем истерика?
19.08.2019 12:59
месный
Т-с-с... А то сейчас подадите идейку нашим татупедам из госдуры, так они и вовсе запретят продукты сюда ввозить...