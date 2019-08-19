Рекомендации об ограничении пользования смартфонами поступят в российские школы

Российским школьникам с начала нового учебного года советуют ограничить время пользования смартфонами в образовательных учреждений, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Ведомство совместно с Рособрнадзором, Роспотребнадзором и Российской академией подготовило соответствующие рекомендации, с которыми уже с 1 сентября ознакомятся педагоги.

В них входят отключение звука на мобильном устройстве после пересечения школьного порога, а если есть возможность безопасного хранения – сдача смартфона перед началом занятий.

При этом детям рекомендуется предоставить возможность связываться с родителями, если это необходимо. Способ получения "права на звонок" советуют оговорить с учениками и их родственниками заранее.

Также педагогов просят проводить разъяснительную работу о вреде мобильных устройств для здоровья.

"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также во время пребывания в школе может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", – констатировали в ведомстве.

После введения рекомендаций специалисты проведут специальный мониторинг, чтобы проследить, как эта мера влияет на их успеваемость.