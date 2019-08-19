Рекомендации об ограничении пользования смартфонами поступят в российские школы

Российским школьникам с начала нового учебного года советуют ограничить время пользования смартфонами в образовательных учреждений, сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Ведомство совместно с Рособрнадзором, Роспотребнадзором и Российской академией подготовило соответствующие рекомендации, с которыми уже с 1 сентября ознакомятся педагоги.
В них входят отключение звука на мобильном устройстве после пересечения школьного порога, а если есть возможность безопасного хранения – сдача смартфона перед началом занятий.
При этом детям рекомендуется предоставить возможность связываться с родителями, если это необходимо. Способ получения "права на звонок" советуют оговорить с учениками и их родственниками заранее.
Также педагогов просят проводить разъяснительную работу о вреде мобильных устройств для здоровья.
"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также во время пребывания в школе может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", – констатировали в ведомстве.
После введения рекомендаций специалисты проведут специальный мониторинг, чтобы проследить, как эта мера влияет на их успеваемость.
Комментарии
Это же все лишь рекомендации, а на рекомендации современные детки и их родители легко положить могут...
Давно пора. Зашёл в класс - положил в корбку на учительском столе. Выходишь - забрал. Просто и эффективно.
Идея то классная, ибо в школе надо учиться, а то школьники мечтают работать так, чтобы телефон можно было 24\7 тыкать. Но я знаю родителей которые против, т.к. "А если учитель будет ругать мою деточку, как же это заснимут???"
Давно пора. Зашёл в класс - положил в корбку на учительском столе. Выходишь - забрал. Просто и эффективно.
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Да-да.. Положил старенький флай, забрал новенький айфон ))
Да-да.. Положил старенький флай, забрал новенький айфон ))
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какая разница - завтра опять сдавать
У меня приличных слов не находится. "Право на звонок" - это что за хрень? И вообще, только первый шаг к отмене всех свобод. Сначала на уроки, потом у школьников вообще, потом у родителей ( если не получат права на звонок), а потом вообще запрет сотовой связи или всеобщая перлюстрация писем.
Сегодня в столице нельзя на улице находится ( получишь 10 суток), а завтра и в Барнауле введут талоны на посещение магазина. Счастливо смотреть программу "Время"!
Сколько любителей запретительных мер. А потом ещё удивляетесь почему вами плешивые старикашки по двадцать лет
руководятправят.
А если учитель будет прелюдно унижать и оскорблять ученика, то теперь никак не докажешь данный факт? А учитель скажет, что наговаривают на него, навальнята треклятые.
Я против запретов...
Почему бы тогда и на работе не запретить сотовые телефоны?ведь работать пришел, значит работай. Пришел-сдал начальству в коробку, уходишь-забирай