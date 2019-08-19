Подросток погиб в Барнауле в гостях у бабушки / Фото: vk.com/incident22

По факту гибели 17-летнего подростка во время пожара в Барнауле, произошедшего в пятницу днем, 16 августа, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"Днем 16 августа произошло возгорание мансарды здания, расположенного на участке усадьбы в поселке Лесном. После тушения пожара было обнаружено тело подростка", – рассказали в ведомстве.

"В поселке Лесном за Власихой в 6-м переулке загорелась баня. Предположительно, в пожаре погиб человек", – ранее сообщал паблик "Инцидент Барнаул", публикуя фото и видео с места происшествия.

По предварительным данным, юноша гостил у бабушки и находился в комнате отдыха, расположенной в мансарде здания. Причиной пожара могло стать замыкание электробытового прибора.