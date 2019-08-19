Барнаулец похитил 48 гвоздик для своей возлюбленной, перепутав их с красными розами

Молодой житель Барнаула пойдет под суд за хищение в нетрезвом виде 48 гвоздик из павильона по продаже цветов, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Молодой влюбленный в нетрезвом виде в 4 часа 30 минут решил сделать подарок своей подруге в виде букета из роз", – рассказали в ведомстве.
Для этого мужчина 1994 года рождения разработал план. Он стал выжидать рядом с павильоном подходящего момента. Когда в помещении начали проводить уборку он забежал внутрь, схватил охапку красных цветов, которые принял за розы, и убежал.
Продавец сообщила в полицию. По горячим следам нетрезвый влюбленный был задержан, цветы изъяты. Добычей оказались 48 гвоздик.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
В мае прошлого года в Барнауле украли цветы и мороженое.
Комментарии
Повезло парнише: а если бы возлюбленная пересчитала количество цветов,( да еще и гвоздик!), могла бы и убить
48???? гвоздик???? ахахаха!!!!
Британская исследовательская группа опубликовала доказательства участия российских войск в конфликте на востоке Украины. Об этом пишет британская The Guardian.
Исследование провела базирующаяся в Лондоне группа под названием Forensic Architecture. The Guardian пишет, что оно основано на анализе видео, которое было размещено в интернете во время боев под Иловайском в 2014. Для этого эксперты использовали технологию машинного обучения: компьютеры просматривали в ускоренном режиме 2,5 тысячи видеороликов, в том числе из YouTube, фиксировали кадры, на которых могли находится изображения танков, затем его анализировали эксперты. Также речь идёт о множестве снимков со спутников, на кадрах видны российские вооружённые автоколонны на территории Украины. Среди них танки Т-72Б3. Одним из доводов, — отмечает The Guardian, является то, что тогда они находились только на вооружении российской армии. Исследователи отдельно обращают внимание на снимки с российской стороны границы, там видны военные лагеря и удаляющийся от Украины военный конвой. Эти свидетельства, как сообщает издание, будут приобщены к делу, которое рассматривает Европейский суд по правам человека.
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