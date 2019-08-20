В Госдуме предложили сразу тратить сверхдоходы от продажи нефти

Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил не копить сверхдоходы от продажи нефти, поступающие в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а направлять их на развитие инфраструктуры, реального сектора экономики, образования и здравоохранения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он уточнил, что речь идет о случаях, когда размер ФНБ достигает 7% от ВВП государства.

Сейчас в ФНБ поступают доходы от реализации нефти с цены выше 41,6 доллара. Резерв создавался для компенсации потерь от продажи в случае резкого падения стоимости.

С 2017 года фонд значительно разросся, и встал вопрос целесообразности хранения крупной суммы средств, часть которой можно попробовать приумножить или вложить в различные проекты.

Так, Минфин предложил направлять "излишки" из фонда на кредитование российского экспорта.

Щапов считает, что такая схема может привести к ослаблению контроля над расходованием средств и росту риска их неэффективного использования.

"На наш взгляд наиболее приемлемый вариант: если мы наполнили ФНБ до 7% от ВВП, то просто не нужно больше в него направлять средства, – уверен депутат Госдумы. – Мы предлагаем не передавать лишние деньги в ФНБ, а направлять их в бюджет, оттуда уже тратить".