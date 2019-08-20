"На свадьбу не заработали". Сын Валерии женился без пышных торжеств

Певица Валерия рассказала журналу "СтарХит" о "тайном" бракосочетании 24-летнего сына Артемия, который женился на своей однокурснице в Швейцарии, где он сейчас живет и работает.

По словам поп-дивы, он сообщил матери о том, что решил узаконить отношения, только за день до события. Известие об этом стало полной неожиданностью.

"Разговоры о совместном будущем и тем более о браке никогда не поднимались, – рассказывает популярная исполнительница. – Конечно, порадовались и в то же время опешили".

Приехать на торжество звездным супругам не удалось – на этот день уже был назначен концерт. Тем более что никакой пышной свадьбы и не было – скромно расписались, а после посидели с друзьями в ресторане.

"Сказал, что на большой праздник они пока не заработали, а брать деньги с родителей не хотят, — объяснила Валерия. — Вообще, все дети, на двоих у нас их шестеро, приучены к автономии".