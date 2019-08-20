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Банки для борьбы с мошенниками предложили блокировать карты при странных платежах

, ИА "Амител"
Сейчас по закону замораживать деньги возможно лишь в момент списания из банка-отправителя
Мошенникам пытаются усложнить жизнь / Фото: Rg.ru

Мошенникам пытаются усложнить жизнь / Фото: Rg.ru

Ассоциация банков России предлагает продумать механизм, который позволит банку – получателю денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками, пишет "Коммерсантъ".

Сейчас по закону замораживать деньги возможно лишь в момент списания из банка-отправителя. В итоге получается так, что клиенты узнают о хищении, когда средства уже списаны.

В Ассоциации выступили с инициативой внести поправки к закону о национальной платежной системе, которые позволят банку-получателю без согласия клиента-плательщика "приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения легитимности транзакции.

Если отправитель обратился в полицию и получил там талон-уведомление, блокировка может действовать 30 рабочих дней. На тот же срок можно блокировать сомнительную операцию. Если отправитель не предпримет таких действий, то карту получателя разморозят через два дня.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят жителям Алтайского края с номеров банков. Воспользовавшись доверчивостью человека, мошенник от имени банка выманивает у него данные карты, а после списывает средства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.08.2019 15:20
- гость -

блокировка может действовать 30 рабочих дней

ляпота, 30-ти дневный беспроцентный депозит для банков )))

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20.08.2019 15:34
- гость -

А если необоснованно, в этом случае банки готовы проценты за пользование чужими деньгами платить?

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20.08.2019 15:38
- гость -

а кушать два дня на какие шиши пока карта заблокирована?

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20.08.2019 16:31
- гость -

И так бдят в Сбере.
У знакомого сломалась машина в соседнем регионе на трассе, на эвакуатор не было с собой, попросил занять, пытаюсь ему скинуть 30тр, сбер заблокировал, через оператора за 10 минут подтвердил легитимность.
И еще разок шестизначную сумму переводил, тоже блокирнули и через оператора провели. Так что все ок.

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