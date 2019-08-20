Два дня сотрудники Моторного завода не ходят на работу. У них нет денег на проезд

Уже два дня почти половина сотрудников Алтайского моторного завода не выходят на работу — людям на два месяца задержали выплату заработной платы. Об этом ИА "Амител" сообщил председатель профсоюзного комитета Алтайского моторного завода Максим Тыщенко.

"У нас на заводе работают 304 человека. Не вышли на работу — 134. А может быть, даже и больше. Зарплату людям не платят уже два месяца", — сказал Тыщенко.

По информации СМИ, люди не выходят на работу, потому что у них нет денег на проезд.

В этом году сотрудникам Алтайского моторного завода уже задерживали заработную плату. В июле 2019 года 290 работников предприятия смогли добиться зарплаты за май только с помощью краевой прокуратуры. В результате надзорное ведомство возбудило административное производство в отношении руководителя предприятия.

Сейчас люди не получили зарплату за июнь и июль. Представители профсоюза вновь обратились за помощью в прокуратуру.

Напомним, в апреле 2019 года года Арбитражный суд Алтайского края признал Алтайский моторный завод банкротом. Конкурсное производство должно закончиться до конца года. В этом году у завода появился новый собственник — "Транспортные компоненты".

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в августе 2019 года назвал Алтайский моторный завод одним из символов промышленности региона и сообщил журналистам, что сейчас прорабатываются разные варианты санации предприятия. В июле зарегистрировано новое юрлицо – ООО "Алтайский моторостроительный завод". Предполагалось, что сюда перейдет на работу большая часть персонала с банкротящегося АМЗ. Однако на данный момент, как сообщили "Вести Алтай", сотрудники все еще числятся на старом юрлице.

Губернатор также сообщил, что встречался с новыми руководителями предприятия, и те сообщили о своих планах по развитию завода. "Мы их будем поддерживать. И вполне возможно, что удастся сохранить производство двигателей", — отметил тогда Томенко.

Между тем, представитель конкурсного управляющего, пообещал, что уже в ближайшие дни рабочие получат зарплату за июнь, а в сентябре им выплатят за июль, — сообщают "Вести Алтай".