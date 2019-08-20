"Решил возобновить карьеру". Дмитрий Сычев не приедет в Барнаул

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычев не посетит детский турнир по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина, который состоится в Барнауле, сообщает Министерство спорта Алтайского края в Instagram.

"Увы, не приедет. По слухам, Дмитрий Сычев решил возобновить карьеру", — гласит текст поста.

Спортивное мероприятие уже стартовало на территории Парка спорта имени Смертина. Оно продлится до 24 августа. В отличие от экс-партнера по сборной России Алексей Смертин не отменил посещение детского турнира.

За главный приз борются футболисты 2007 года рождения. В соревновании принимают участие команды из Красноярска, Москвы, Барнаула и Казахстана.

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Организаторами фестиваля выступают Российский футбольный союз, краевое министерство спорта, краевой общественный фонд Алексея Смертина "Юные дарования", Парк спорта.

Ранее Смертин пообещал министру спорта края перезагрузить алтайский футбол.