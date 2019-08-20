Жителей Барнаула приглашают заработать на сборе облепихи

Жители Барнаула с 20 августа могут заработать денег на сборе облепихи, которая растет на полях НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, сообщает сайт учреждения.

Институт платит за сбор сибирской ягоды всем желающим. Сбор ягоды идет на двух площадках: близ села Шадрино и на "Школе Садоводов".

На поля всех желающих возят два институтских автобус. Он отходит от площади Спартака в Барнауле в 6:50, а от ж/д вокзала в Новоалтайске. Обратно людей с плантаций увозят вечером. Расписание можно уточнить по телефону +7 (385) 268-42-07.

К месту сбора на остановке "Школа Садоводов" можно добраться и самостоятельно. Там ходят автобусы №104 и №118, а также маршрутки №33 и №51.

Необходимый инвентарь выдадут на месте. Также к плантациям организован подвоз воды. А вот о еде придется позаботиться самостоятельно.

С собой рекомендуется взять одежду, которую "не жалко". В процессе сбора облепихи существует высокая вероятность измазаться соком, который очень непросто отстирать.

За один килограмм облепихи можно получить 20 рублей. В день "опытные" сборщики собирают по 50-80 килограммов.

Ягода продается. Один килограмм стоит 150 рублей, а если собирать самостоятельно – 110 рублей.