Среда, 21 Август, 09:17

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,78
€ 73,98
Обь
147см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка ДугинаЛесные пожарыОтключения горячей воды
Новости

Актриса Александра Назарова умерла

, ИА "Амител"
Ей было 79 лет
Александра Назарова / Фото: ermolova.ru

Александра Назарова / Фото: ermolova.ru

Умерла народная артистка России Александра Назарова, сообщает Московский драматический театр имени Ермоловой, где актриса работала с 1965 года до конца своей жизни. Она скончалась 20 августа в возрасте 79 лет.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой, – поделились в театре. – Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства".

Назарова родилась в семье артистов Ивана Назарова и Александры Матвеевой в 1940 году. Первую роль в театре сыграла в 6 лет.

Широкая известность к ней пришла в 60-х годах вместе с ролями в фильмах "А если это любовь?" (Надя Брангина), "Любимая" (Ира Егорова) и "Софья Перовская" (Софья Перовская).

Многим поколениям телезрителей она запомнилась различными ролями в юмористическом киножурнале "Ералаш", где снималась с 1974 по 2003 годы.

Нередко становилась одной из героинь в сериалах. Принимала участие в съемках "Бригады", "Громовых", "Глухаря-3" и четырех частях "Таксисток".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
08:51
С огнем боролись огнем: как алтайские пожарные победили стихию в красноярской тайге 2
08:50
Сбербанк снизил ставки по ипотеке для военнослужащих 1
08:34
"Исцеляющую от похмелья" кошку продают за 15 млн рублей 0
08:02
Киану Ривз сыграет роль Нео в четвертой "Матрице" 2
08:02
Юбилейный Mitsubishi Outlander был продан в Барнауле 2
07:45
Улицу Аванесова перекрыли в Барнауле до 30 августа 1
07:32
Самое время утепляться: в Барнауле пройдет фестиваль меха с летними скидками 0
07:26
Актриса Александра Назарова умерла 0
06:42
Фото на паспорт. Проект Макса Зидентопфа о том, что скрывается за скучными снимками 2
06:21
Как приготовить из помидоров варенье и мороженое 5
06:03
Надежен ли щит Родины. Успехи российской "оборонки": реальность и сомнения 20
23:43
"Глубоко европейская страна": президент Франции Макрон написал пост о России 2
23:02
Вертолет с двумя россиянами разбился в Греции. Видео 1
22:34
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уходит в отставку 0
22:14
Резонансное преступление. Кого посадят за убийство Михаила Седова? 7
21:49
Девочка, руку которой засосало в бассейне в Турции, находится в критическом состоянии 0
21:18
Жителей Барнаула приглашают заработать на сборе облепихи 0
20:39
Кластер по размножению редких животных хотят создать на Алтае 2
20:15
Как в Барнауле отметят День Государственного флага России 0
19:56
Чтобы лучше видеть: как часто нужно уделять внимание автомобильным фарам 1
19:44
Две улицы на пересечениях с проспектом Ленина перекроют в Барнауле 2
19:20
"Решил возобновить карьеру". Дмитрий Сычев не приедет в Барнаул 3
18:15
Назарбаев погулял по маковым полям в клипе на песню собственного сочинения 0
17:34
"Едва не попали в огненную ловушку": алтайские пожарные рассказали о тушении тайги 0
17:17
Возможно ли перекредитование без бумажной волокиты 0
17:09
Как ухаживать за детской обувью, чтобы продлить ей жизнь 0
17:06
Два дня сотрудники Моторного завода не ходят на работу. У них нет денег на проезд 8
15:53
Купить или арендовать: что выгоднее для развития бизнеса 2
15:49
Деньги и землю готово выделить правительство Алтая на новый манеж для легкоатлетов 19
15:43
"Веселый молочник" Джастас Уолкер: "Я произвожу сыр и других фермеров" 3
15:18
Банки для борьбы с мошенниками предложили блокировать карты при странных платежах 6
15:12
На Алтае глава совета депутатов вышла из "Единой России" после скандального видео 4
14:54
Опубликовано видео первого погружения новейшей сверхтихой российской подлодки 4
14:37
WSJ: Станция мониторинга ядерных испытаний на Алтае прекратила передачу данных 30
14:29
Год-полтора: назван самый ранний срок начала нового кризиса в России 10
13:45
Более 120 тысяч военных задействуют в учениях Минобороны с участием зарубежных стран 2
13:21
Алтайскую газету хотят наказать за предвыборную агитацию 0
13:15
Депутаты придумали, как освобождать водителей от штрафа 0
12:58
Заводская гарантия закончилась у половины спутников ГЛОНАСС 8
12:54
Детское захоронение в виде лодки нашли на Алтае 0
12:41
Путин о митингах: "Никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений" 53
12:38
Министр науки задумался о спортивной подготовке студентов 0
12:16
Телецкий "Титаник". Дайверы показали снимки затонувшего на Алтае судна 2
11:51
Снижение зарплаты исходя из числа перекуров прокомментировали в Совфеде 4
11:45
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Михаила Седова 39
11:35
Самолет "Победы" со 173 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Армении 1
11:19
Пять часов в очереди: тысячи людей пришли посмотреть на Кубок Стэнли в Новосибирске 3
11:07
Шарлотка с яблоками: идеальный рецепт пышного и нежного пирога 1
10:57
На Gamescom 2019 показали премьеры Call of Duty, Need for Speed и "Ведьмак 3" 0
10:45
Все филиалы АлтГУ успешно прошли госаккредитацию сроком на 6 лет 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.