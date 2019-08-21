Бийск и Белокуриха вошли в маршрут "Золотое кольцо Сибири"

Алтайские города вошли в новый туристический маршрут "Золотое кольцо Сибири (Открываем Сибирь)", сообщает Томское отделение Русского географического общества.
Пилотная экспедиция стартовала от Томского областного краеведческого музея. Тур насчитывает 11 регионов и 10 тысяч километров пути. Он продлится 15 дней.
Маршрут будет выглядеть следующим образом: Томск – Новосибирск – Бийск – Белокуриха – Манжерок – Чуйозы – Акташ – Балыкча – Артыбаш – Турочак – Шерегеш – Новокузнецк – Абакан – Кызыл – Красноярск – Шушенское – Иркутск – Листвянка – Слюдянка – Улан-Удэ – Томск.
Предположительная стоимость тура – 50 тыс. рублей, при этом значительную часть расходов составит оплата транспорта. Она включает поездки на поезде и машине, перелет на самолете и пересечение озера на моторной лодке.
"Логистика просчитана так, что мы едем как туристы с чемоданами на колесиках, проживание – в трех- и четырехзвездочных гостиницах. Расчетная стоимость тура составит порядка 55 тыс. рублей, которая включает проезд, проживание, завтраки, услуги экскурсовода", — уточнили организаторы.
По результатам экспедиции и проект презентуют губернаторам сибирских регионов. Реализацию путевок планируется начать в 2021 году.
Комментарии
на вертолете через Телецкое - не? *сарказм*
На въезде в белокуриху, нужно поставить табличку: "Здесь делать нечего!", а на выезде табличку: "Вас предупреждали, здесь делать нечего!"
Да поди можно найти чем заняться в Белокурихе 1 день. Что вы все время унижаете свой родной край
ну а чем заниматься в Белокурихе 1 день? Сходить по базару? Скататься на подъемнике? Сфотографироваться с обезьянкой?
21.08.2019 11:44
- гость -
Пройтись по тропе, подняться на канатке, сходить куда-нибудь в Водный мир (так, кажется), погулять по курортной зоне. Один день вполне можно провести. Больше, ИМХО, делать там нечего.
21.08.2019 10:47
- гость -
На въезде в белокуриху, нужно поставить табличку: "Здесь делать нечего!", а на выезде табличку: "Вас предупреждали, здесь делать нечего!"
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Вам клоунов надо, чтобы не было скучно? Знакомые часто в Белокуриху ездят по санаторной путевке, проходят оздоровительные процедуры, а в свободное время гуляют по окрестностям.
50 000 рэ ..................не стоит этот маршрут
21.08.2019 12:13
гость
+ много