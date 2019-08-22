Эхо долевок. Через два года Барнаул ждет дефицит новостроек

Через несколько лет на рынке новостроек Барнаула возникнет провал и дефицит жилья. Низкие темпы строительства могут стать причиной срыва пятилетнего плана по вводу жилья в регионе, который утвердил Минстрой России. Вот только застройщики не торопятся работать над новыми проектами из-за отмены долевого строительства и перехода на проектное финансирование. С 1 июля прошлого года выдано всего 14 разрешений на строительство многоквартирных домов. 21 августа эту проблему обсуждали на круглом столе "Строительная отрасль Алтайского края в реалиях нового законодательства".

Вперед – к плану

В 2019 году Минстрой Алтайского края поставил застройщикам план – ввести в эксплуатацию 700 тысяч квадратных метров жилья. С января по июль компании построили 367 тысяч квадратных метров, или 52%. Из них 70% – в Барнауле. По плану федерального проекта "Жилище", в Алтайском крае до 2024 года должны сдать 4 млн 898 тыс. квадратных метров. Чтобы выполнить эти показатели, региону необходимо ежегодно сдавать более 900 тысяч квадратных метров жилья.

И власти, и застройщики об этих цифрах знают и всеми силами к ним стремятся. Однако через 2-3 года на рынке новостроек может образоваться "яма". По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Дмитрия Аристова, сейчас в крае возводят 95 многоквартирных домов. Из их 48 получили разрешения на строительство до 1 июля 2018 года. С 1 июля 2018 года и по настоящее время выдано всего 14 разрешений.

Предположим, что если динамика сохранится, то через 2-3 года рынок новостроек Барнаула ждет провал. При дефиците предложения цены стремительно пойдут вверх.

В группе риска

Отчасти в этом виноват закон № 478, который отменяет долевое строительство и вводит проектное финансирование. С 1 июля 2019 года все новые проекты застройщики должны возводить либо за собственный счет, либо на кредитные средства банков. Некоторые жилые комплексы, строительство которых началось до этой даты, разрешили завершить по старым правилам, то есть на средства дольщиков. Чтобы попасть в число "счастливчиков", компании должны были продать не менее 10% квартир и возвести объект на 30%.

Из 95 домов в Алтайском крае 70 предварительно соответствуют установленным критериям. Из этого числа 50 уже получили положительные заключения Госинспекции, семь находятся в работе, а четыре добровольно перешли на проектное финансирование.

Пока квартиры не продают в 21 многоквартирном доме, так как их не успели достроить на 30%. Если застройщики захотят работать по старым правилам (с привлечением средств дольщиков), то до 1 октября 2019 года за свой счет они должны довести объекты до требуемых параметров. Руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко отметил, что 18 домов из 21 показывают положительную динамику строительства.

"По двум домам мы работаем с банками, чтобы они решили вопрос с выдачей кредита, еще один дом потенциально может перейти на проектное финансирование. Речь идет о ЖК на ул. Папанинцев, 143/145. Там заключено 106 договоров долевого участия, но готовность объекта всего 11%. Вместе с Минстроем мы держим руку на пульсе".

В ряды прибыло

Сейчас в крае четыре проекта работают со счетами эскроу. Первыми перешли на проектное финансирование "Домстрой-Барнаул" с ЖК "Моховая поляна" и "Барнаулкапстрой" с микрорайоном "Парковый". Их строительство началось в прошлом году. В 2019 году новосибирская компания "Вира-Строй" объявила о продаже квартир в доме на ул. Балтийской, 93 через эскроу-счета. Недавно застройщик запустил в работу еще один проект – дом на Балтийской, 101. Квартиры в нем также будут продавать через банк. Новичком рынка проектного финансирования стала компания "Союз". Речь идет о ЖК в новом квартале 2038.

Директор строительной компании "Домстрой-Барнаул" Евгений Востриков уверен, что ничего страшного в новой модели нет. Ее нужно понять и принять.

"У проектного финансирования есть свои плюсы и минусы. Когда приходит осознание, где-то даже легче строить. При новой системе темпы строительства высокие, накладные расходы снижаются, люди задействованы, идет стабильная поставка материалов. Теперь нельзя начинать второй проект, не закончив первый. Это правильно, потому что именно так возникали обманутые дольщики. В целом работать можно".

Правда, по словам застройщика, есть у системы и объективные минусы. Но они "опечалят" скорее чиновников, нежели компании. Дело в том, что раньше городские власти могли попросить, "напрячь" застройщика выполнить некоторые работы рядом со стройплощадкой, теперь это невозможно.

"У нас есть границы земельного участка. В них мы строим. Мы не можем строить ни дороги, ни подъездные пути, ни магистральные сети. Эти "хотелки" отпадают. Я с удовольствием помог бы городу, но не могу, банк не позволит", – отметил Востриков.