Неправомочно. "Единороссы" сорвали заседание гордумы в Бийске, покинув зал

Депутаты "Единой России" покинули зал Бийской городской Думы при рассмотрении вопроса о лишении депутатских полномочий из-за неполных сведений в декларациях о доходах и имуществе, сообщает "Бийский рабочий".

Представитель фракции Константин Белый, присутствовавший на совещании, попросил объявить перерыв, однако после удовлетворения просьбы он и его однопартийцы так и не вернулись.

Несмотря на то, что в зале осталось меньше половины (14 человек) парламентариев, представляющих другие политические партии, заседание продолжилось.

Часть докладчиков отказались выступать, из-за того что отсутствует кворум, следовательно, решения, принятые на заседании, будут неправомочными.

В результате никакого решения по поводу Игоря Степанова, Константина Белого, Александра Хлыновского, Александра Вишнякова принято не было.