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Неправомочно. "Единороссы" сорвали заседание гордумы в Бийске, покинув зал

, ИА "Амител"
Фракция в полном составе отсутствовала на заседании по вопросу лишения депутатских полномочий за неполные сведения в декларациях
Фото: 'Бийский рабочий'

Фото: "Бийский рабочий"

Депутаты "Единой России" покинули зал Бийской городской Думы при рассмотрении вопроса о лишении депутатских полномочий из-за неполных сведений в декларациях о доходах и имуществе, сообщает "Бийский рабочий".

Представитель фракции Константин Белый, присутствовавший на совещании, попросил объявить перерыв, однако после удовлетворения просьбы он и его однопартийцы так и не вернулись.

Несмотря на то, что в зале осталось меньше половины (14 человек) парламентариев, представляющих другие политические партии, заседание продолжилось.

Часть докладчиков отказались выступать, из-за того что отсутствует кворум, следовательно, решения, принятые на заседании, будут неправомочными.

В результате никакого решения по поводу Игоря Степанова, Константина Белого, Александра Хлыновского, Александра Вишнякова принято не было.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.08.2019 14:42
- гость -

стая жуликов и воров своих не бросает

0  0
22.08.2019 14:55
- гость -

все по советскому учебнику ))
государство есть диктатура правящего класса
партия есть авангард класса
sapienti sat

0  0
22.08.2019 14:55
Медведь-шатун

Гнать их поганой метлой, все равно толку от их заседаний нет, бизнес свой крышуют да лоббируют ....

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22.08.2019 15:00
- гость -

кто-ж их погонит-то, ежели они выразители и обслуживатели воли правящего класса )))

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22.08.2019 15:04
- гость -

Вор вору глаз не выбьет!

0  0
22.08.2019 15:06
- гость -

"лишении депутатских полномочий из-за неполных сведений в декларациях"

Готов с первого раза угадать из какой партии были эти депутаты

0  0
22.08.2019 15:24
гость

Не понимаю - что за баталии второй день по этому поводу - закон есть закон и его обязаны соблюдать ВСЕ! Если нарушили - понесите достойно наказание!

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22.08.2019 15:35
- гость -

его обязаны соблюдать ВСЕ!

в капиталистическом обществе "все животные равны, но некоторые животные равнее других" (c)

0  0
22.08.2019 15:35
- гость -

«All animals are equal, but some animals are more equal than others»

0  0
22.08.2019 15:37
- гость -


22.08.2019 15:35
- гость -


по латыни надо)

0  0
22.08.2019 15:38
- гость -

Скорей бы они совсем нас покинули, везде, со своим лидерком во главе.

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