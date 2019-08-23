Дипломатическая лезгинка на каблуках: Мария Захарова станцевала на молодежном форуме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук" в Пятигорске, видео опубликовано в Twitter дипломатического ведомства

🇷🇺 М.Захарова посетила на "Машуке" секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 22 августа 2019 г.

"Посетила секцию обучения кавказским танцам", — объясняется в подписи под публикацией.

Судя по видео, Захарова решила освоить лезгинку на высоких каблуках. Позже в том же наряде она провела брифинг, ответив в том числе и на вопрос, что это за форум. С 9 по 30 августа он проходит уже в десятый юбилейный раз, его участниками стали примерно три тысячи человек.

"Это практико-ориентированная образовательная площадка для молодежи, где в условиях благоприятной среды для общения, культурного обмена и развития участники могут активизировать свой потенциал в контексте задач, стоящих перед нашей страной", — коротко объяснила Захарова не только цели мероприятия, но и как "реликтовые леса и потрясающая атмосфера" способны форсировать темпы общей миссии.

Танцевальная импровизация у Захаровой, бесспорно, получилась шикарная, но этим на молодежных форумах уже не удивить. Еще в 2017 году спикер Совфеда Валентина Матвиенко на берегу озера Иссык-Куль перетанцевала всю молодежь, собравшуюся на культурно-образовательном форуме "Дети содружества".

А в 2018 году Матвиенко приняла участие в разминке с молодежью под песню Ольги Бузовой "Мало половин". С танцем ей помогли губернатор Мордовии и мэр Саранска. Получилось даже лучше, чем в Киргизии.

Та же Захарова танцует не впервые на широкой публике. "С меня "Калинка", — сказала она на брифинге в 2016 году перед приемом на саммите Россия-АСЕАН в Сочи. Сказала — сделала — поклонилась. Видео также появилось в Сети.