Число долгожителей в России достигло рекордной отметки

Количество граждан РФ, перешагнувших вековой рубеж, стремительно растет с 2011 года, сообщает газета "Известия".
За семь лет число долгожителей увеличилось в 2,7 раза. На конец 2018 года в стране насчитывалось 20 582 человека такого возраста. Это исторический рекорд. По сравнению с 2017 годом рост составил 17%.
Специалисты видят в этом доказательства улучшения медицинского обслуживания, вследствие чего и растет продолжительность жизни.
Есть и другие причины. Так, заведующий международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин уверен, что один значимых из факторов такого скачка – совершенствование системы статистического учета.
Комментарии
Даёшь 70 лет до пенсии, ура граждане....
ну раз столетних стало 20 с лишним тысяч человек на 130 миллионов жителей страны, то благодетели из кремля и госдумы заставят жить без пенсии лет до 90 всех, кроме себя, конечно, и полицейских, а то кто будет разгонять недовольных стариков, приползающих на митинги протестов.
Количество граждан РФ, перешагнувших вековой рубеж, стремительно растет с 2011 года,
вон оно как - все-таки не зря пенсионный возраст повышали ))
не хочешь церковные посты соблюдать , так будешь голодать и так, без постов. Вон какое омолаживание организма происходит, долгожителем станешь.
Ух сколько не патриотов....
Как там в видео говорилсь - докажи патриотизм, помри до выхода на пенсию, даы сохраниьт госбюджет. А эти тогда - изменики родины? СТолько бюджет тратить ) ) ) ) Что же придумают н это влсти? Может....налог на переджитый среднестатистический возраст? ) ) ) )