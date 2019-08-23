Число долгожителей в России достигло рекордной отметки

Количество граждан РФ, перешагнувших вековой рубеж, стремительно растет с 2011 года, сообщает газета "Известия".

За семь лет число долгожителей увеличилось в 2,7 раза. На конец 2018 года в стране насчитывалось 20 582 человека такого возраста. Это исторический рекорд. По сравнению с 2017 годом рост составил 17%.

Специалисты видят в этом доказательства улучшения медицинского обслуживания, вследствие чего и растет продолжительность жизни.

Есть и другие причины. Так, заведующий международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин уверен, что один значимых из факторов такого скачка – совершенствование системы статистического учета.