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Дальнобойщик проехал 800 км, чтобы спасти кота. Теперь хочет вернуться за ним

, ИА "Амител"
Сбитое машиной животное выходили в Екатеринбурге
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Дальнобойщик заметил ползущего по обочине кота в Башкирии и не смог проехать мимо. Историю спасения опубликовал портал E1.RU.

В екатеринбургском Центре реабилитации животных питомца, которому дали кличку Липтон, называют счастливчиком. 7 августа он умирал от ран на оживленной трассе, а сейчас играет и радуется жизни, пусть даже и на трех ногах.

"На трассе неподалеку от села Языково есть пологий поворот, когда проезжал его, краем глаза увидел, как что-то мокрое и пушистое сползало на обочину, в тот день шел дождь", – рассказывает Александр Ермолаев.

Водитель развернул фуру и остановился. Подходя к коту, он даже не знал, живой ли – тот лежал без движения. Погладил. Животное открыло глаза и заплакало.

"Нога болталась, полностью вся перебитая. Два перелома, шкура содрана, мышцы видно было", – рассказывает россиянин.

Дальнобойщик положил его на коврик у пассажирского сиденья и позвонил жене, чтобы она узнала, где ближайшая ветклиника.

Выяснилось, что она как раз в селе Языково. Правда, лечить кота там не взялись. Сказали, что проще усыпить, чтобы не мучился. Но водитель не позволил.

Купил обезболивающее, чтобы облегчить его страдания, и повез в Екатеринбург – в Центр реабилитации животных, где мужчину заверили, что постараются спасти жизнь животному.

Так, преодолев вместе со своим спасителем 800 километров, кот оказался в Свердловской области. После недели безуспешных попыток сохранить пострадавшую лапу, ее все-таки пришлось ампутировать.

Теперь Александр Ермолаев планирует преодолеть еще 1,4 тысячи километров из Саратова (туда и обратно – 2,8 тысячи км), где он живет, и забрать спасенного кота к себе домой.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.08.2019 15:57
- гость -

Молодец мужик!!!

0  0
23.08.2019 16:13
- гость -

Дай Бог тебе здоровья, Мужик!

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