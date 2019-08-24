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Барнаулец продал автомобиль товарищу и сообщил в полицию об угоне

, ИА "Амител"
Судя по всему, после получения денег хитрый барнаулец решил вернуть обратно свое авто
Мужчина продал авто, а после захотел его вернуть / Фото: vstrg.info

Мужчина продал авто, а после захотел его вернуть / Фото: vstrg.info

Барнаулец стал фигурантом уголовного дела за ложный донос, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"36-летний мужчина подозревается в ложном доносе, возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Накануне "потерпевший" обратился в полицию с сообщением о том, что неизвестные похитили его автомобиль. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что мужчина продал свою машину знакомому, так как ему были необходимы денежные средства.

Судя по всему, после получения денег хитрый барнаулец решил вернуть обратно свое авто.

Несколько лет назад прокурор, долго скрывавшийся от следователей, рассказал, что за пять минут до смертельного наезда на девушку он продал свою иномарку случайному прохожему возле продуктового ларька.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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