Барнаулец продал автомобиль товарищу и сообщил в полицию об угоне

Барнаулец стал фигурантом уголовного дела за ложный донос, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"36-летний мужчина подозревается в ложном доносе, возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Накануне "потерпевший" обратился в полицию с сообщением о том, что неизвестные похитили его автомобиль. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что мужчина продал свою машину знакомому, так как ему были необходимы денежные средства.

Судя по всему, после получения денег хитрый барнаулец решил вернуть обратно свое авто.

Несколько лет назад прокурор, долго скрывавшийся от следователей, рассказал, что за пять минут до смертельного наезда на девушку он продал свою иномарку случайному прохожему возле продуктового ларька.