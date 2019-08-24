Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в начале 2020 года

Тренд на снижение инфляции из-за слабого спроса в российской экономике будет очень сильным, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

Причем, как подчеркнул Орешкин, снижаться инфляция будет даже после проведенного Центробанком смягчения денежно-кредитной политики.

По его оценкам, по итогам текущего года показатель будет ниже 4%, а в первом квартале 2020 года может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция на 19 августа замедлилась до 4,4% с 4,6% на конец июля. При этом в первой половине августа была зафиксирована сезонная дефляция в 0,2%: две недели подряд снижались цены на товары на 0,1% за каждые семь дней.

Действующий прогноз Центробанка по инфляции на 2019 год — на уровне 4,2-4,7%.