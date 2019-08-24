Мать обвиняемого в убийстве Михаила Седова рассказала, как из сына выбивали признание

Мать Михаила Поспелова, одного из двух обвиняемых в убийстве Михаила Седова, уверена, что из ее сына выбили признательные показания, пишет алтайская "Комсомольская правда".

20 августа коллегия присяжных заседателей из восьми жителей Барнаула разного возраста и профессий вынесла вердикт: Поспелов и его товарищ Евгений Кочергин, который также обвиняется в убийстве, виновны и не заслуживают снисхождения. Сами обвиняемые вину категорически не признали.

По словам Юлии Поспеловой, из Михаила и в СИЗО "выбивали показания". Он писал жалобы на условия его содержания президенту РФ и Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае.

"Его посадили в камеру, где не было воды, не работал туалет, на стенах была плесень и обсыпалась штукатурка. После моей жалобы камеру сменили. За все время мне дали только два свидания с ним. Сын жестами показывал мне, что его бьют. Когда его увозили из суда во время очередного заседания на медобследование, то выяснилось, что у него на теле есть синяки", — рассказала мать Михаила.

По ее словам, молодого человека били другие заключенные, чтобы тот дал показания против себя, и угрожали ему сексуальным насилием.

Также она рассказала, что сотрудники СИЗО сообщили ее сыну, что "он попадет в список процента смертности заключенных", если не прекратит жаловаться на их незаконные действия. Все это она изложила в своих обращениях президенту и омбудсмену.

Вечером 2 октября 2018 года в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова обвиняемые планировали угон автомобиля. В поле их зрения попала машина 38-летнего Михаила Седова (Subaru, – прим. ред.). Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское. Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.