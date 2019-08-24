Фонтан с мертвыми птицами обнаружен в центре Барнаула

Барнаульцы нашли фонтан с мертвыми птицами / Фото: vk.com/barneos22

В центре Барнаула на пересечении ул. Молодежная и пр. Красноармейского обнаружили фонтан, куда птицы приходят умирать, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"В каждой чаше плавает и разлагается голубь и воробей, мусор и прочие отходы", – рассказывают местные жители.

В комментариях под публикацией задаются вопросом, насколько сложно взять под контроль такие городские места, куда люди приходят с детьми.

Уже осенью 2019 года в Барнауле запустят первый пешеходный фонтан, который строят в сквере на улице Панфиловцев. Сейчас там идут работы по благоустройству территории.