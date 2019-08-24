Фонтан с мертвыми птицами обнаружен в центре Барнаула

Барнаульцы нашли фонтан с мертвыми птицами / Фото: vk.com/barneos22
В центре Барнаула на пересечении ул. Молодежная и пр. Красноармейского обнаружили фонтан, куда птицы приходят умирать, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"В каждой чаше плавает и разлагается голубь и воробей, мусор и прочие отходы", – рассказывают местные жители.
В комментариях под публикацией задаются вопросом, насколько сложно взять под контроль такие городские места, куда люди приходят с детьми.
Уже осенью 2019 года в Барнауле запустят первый пешеходный фонтан, который строят в сквере на улице Панфиловцев. Сейчас там идут работы по благоустройству территории.
Комментарии
В страшные 90-ые у моего дома каждый день дворник собирал мусор и подметал двор. Автобусную остановку каждый рабочий день убирал другой дворник. И вот 20 лет стабильности, автобус теперь по моей улице не ходит и остановку убрали, а двор от мусора убирают раз в два месяца. С метлой дворника у дома не наблюдал лет 15. Кругом грязь, пыль и мусор. И так во всём городе.
в городе, откуда уходят торговые сети, не может быть нормальных мест отдыха.
"насколько сложно взять под контроль такие городские места, куда люди приходят с детьми"
Э, нет! Так не пойдет. Вы сегодня просите навести порядок в фонтане, а завтра попросите навести порядок в стране. Вызывайте росгвардию! Лучше уж сегодня этих людей дубинками поколотить
Голубей надо уничтожать, голуби в городе - это летучие крысы. Сумасшедшие бабки с детьми подкармливают их.
Есть рецепт - в корм добавляют древесные опилки, голуби их едят, они разбухают внутри - и всё, Алес (п-ец)
16:34, а сумасшедших бабок с детьми уничтожать не надо? Может лучше заставить мэра раскошелиться на дворника который бы каждый день чистил фонтан?