Запретить электронные сигареты в России предложили в Минздраве

Электронные сигареты не менее вредны, чем табачные, и их нужно запретить в России, считает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков, сообщает РИА Новости.

"Производители долго нам рассказывали, что негативных эффектов не так много, как от сигарет, но сейчас мы видим абсолютно обратное, и с каждым годом доказательств серьезного вреда потребления ЭСДН (электронных средств доставки никотина – ред.) для здоровья человека становится все больше", — заявил Зыков.

По его словам, оборот вейпа нужно регулировать как минимум также строго, как и табачных изделий, а лучше вообще запретить его распространение на территории государства.

В противном случае они грозят заполонить рынок и подвергнуть молодых россиян риску развития смертельных заболеваний дыхательных путей, уверен представитель координационного совета.

Примечательно, что ранее с подобной инициативой выступили в Алтайском крае. Инициативу поддержал депутат краевого парламента, известный медик, заведующий кафедрой онкологии Алтайского медуниверситета, заслуженный врач РФ Александр Лазарев

Он подчеркнул, что "вейперам" грозят бронхо-легочные заболевания, риск развития рака легкого и другие опасные болезни.