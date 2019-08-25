Стреляли пушки, взрывали бомбы: на Алтае воссоздали одну из самых кровопролитных битв

В субботу, 24 августа, под Шипуново слышались взрывы, стрельба немецкая речь и русское "Ура!". Здесь прошел военно-исторический фестиваль "Днепровский рубеж", в рамках которого зрителю почти "вживую" показали одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.
Реконструкция посвящена памяти воинов из Шипуново. 14 тысяч человек были призваны в красную армию во время Великой Отечественной. Больше половины — 7,5 тысяч — навечно остались на фронте. Семь жителей Шипуново получили звание Героев Советского Союза, четверо — посмертно.
Фестиваль проходит второй год подряд. Первая реконструкция, в 2018 году настолько понравилась зрителю, что его решено было сделать традиционным.
Организаторы фестиваля и не сомневались в успехе — ведь все сделано практически по-настоящему. В воссоздании тех событий принимали участие исторические клубы из Алтайского края, Бердска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и Тюмени. Костюмы шили на заказ, строго консультируясь с участниками тех событий. Оружие подбирали так же серьезно.
Всего в сражении приняли участие 130 человек.
Помимо самого сражения гости праздника с удовольствием рассматривали выставку ретротехники, где были представлены грузовики ЗИС-5, действующие макеты танков, БТР,и даже редкие модели, такие, как немецкий "Богвард" 1939 года выпуска и танк Т-34.
Комментарии
Взрослые дяди, у которых своих побед нет и гордится им нечем играют в войнушку по мотивам побед дедов.
25.08.2019 18:14
- гость -
Не переживайте так, вам не по карману такой экшен, для вас есть семки и пивас в полторахе и хорошее место у подворотни где сидя на корточках можно это усё употребить с такимиже интеллигентами
месный, ну вы правы мне такое не по карману. Но вот АКООВИ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ "БОЕВАЯ КОЛЕСНИЦА" очень даже по карману, ведь на игру в войнушку им выделили 905 тысячь рублей из наших с вами налогов.
Обоснование социальной значимости
В настоящий момент, в нашем тревожном мире, одной из самых актуальных проблем страны является воспитание будущего патриота. Президент РФ Владимир Путин заявил, что национальная идея России — это патриотизм. «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». Проект направлен на популяризацию патриотического и военно-прикладного движения в Российской Федерации, воспитания у молодежи и школьников устойчивых нравственных, физических и психологических качеств патриотизма, коллективизма, братства, чувства локтя и др. Комплексная программа "Днепровский рубеж" является площадкой для повышения престижа воинской службы у подрастающего поколения. Необходимо противостоять мифотворчеству и пропаганде, умаляющих нашу Победу в Великой Отечественной войне. Многие позитивные моменты о российской армии замалчивают или переписываются в пользу союзников. А то, что может бросить тень на наших солдат, обязательно трактуется в негативную сторону. Разрушать эти мифы можно и нужно с помощью мероприятий в которых дети и молодежь сами принимают участие физически, а в период подготовки занимаются исследовательской деятельностью, окунаясь в историю рода, села, страны в которой живут.
Необходимо развивать живой интерес к истории Отечества и акцентирование внимание на исторической памяти о наших предках, наиболее значимых исторических датах России и Сибири. Программа создает реальную альтернативу времяпровождению за компьютером за счет хобби,
связанных с историей. Создает позитивный социальный фон в регионе посредством проведения масштабного семейного культурно – массового мероприятия.