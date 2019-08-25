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Алтайский край досрочно выполнил программу по расселению граждан из аварийного жилья

, ИА "Амител"
С начала года в регионе новое жилье вместо развалюх получили 300 человек

Алтайский край стал одним из семи регионов, которые досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году. Как пишет "Российская газета", кроме Алтайского края в список вошли Московская, Воронежская, Тюменская, Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Башкирия.

При этом больше всего людей из аварийного жилья расселено в Воронежской области – 8,26 тысячи квадратных метров и 490 человек. В Московской области расселено 5,73 тысячи квадратных метров и 400 человек, в Челябинской области – 5,26 тысячи квадратных метров и 330 жителей, в Алтайском крае – 5,82 тысячи квадратных метров и 300 человек, в Тюменской области – 4,98 тысячи квадратных метров и 300 человек, в Башкортостане – 4,82 тысячи квадратных метров и 300 человек и в Ненецком автономном округе – 2,09 тысячи квадратных метров и 110 жителей.

Отстают в плане выполнения программы Белгородская, Курганская, Иркутская, Самарская области и Северная Осетия.

Владимир Путин издал указ, согласно которому в период с 2019 по 2024 год в России нужно переселить из аварийного жилья площадью 9,55 миллиона квадратных метров 530 тысяч человек.

Также издание напоминает, что прием заявок от регионов на предоставление финансовой поддержки на реализацию очередного этапа программы переселения людей из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Фонд завершил в конце июня.

В июле 2019 года власти Алтайского края сообщали, что в регионе действует программа, в соответствии с которой до конца текущего года из аварийного жилья переселят почти 800 человек.

А в июне этого года стало известно, что Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделяет Алтайскому краю почти 400 миллионов рублей, которые будут израсходованы на расселение из 314 аварийных жилых помещений в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Всего в этих помещениях проживает 791 человек.

Всего же по нацпроекту до середины 2025 года в Алтайском крае предполагается расселить из аварийного жилья более восьми тысяч человек. Напомним, в программу попали дома, которые были признаны аварийными в период с января 2012 по январь 2017 года.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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