Деашанизация. Почему барнаульцы разлюбили гипермаркеты и что придет им на смену

Супермаркеты и магазины формата "у дома" вытесняют "Ашан" с российского рынка. Федеральные издания сообщают, что в ближайшие два-три года сеть может уйти из нашей страны. В Барнауле, по неофициальным данным, компания закрывает оба магазина – в ТЦ "Волна" и ТРЦ Galaxy. Эксперты говорят: гипермаркеты в алтайской столице теряют популярность, горожанам проще купить все необходимое рядом с домом или в дискаунтерах. Но уже в недалеком будущем супермаркетам грозит конкурентная борьба с интернет-магазинами. Amiс.ru разбирался, где и как в ближайшие годы барнаульцы будут покупать продукты.

"Ашан", что случилось?

"Ашан" сокращает свое присутствие не только в Барнауле, но и по всей стране. Так, по данным "Ведомостей", в феврале 2019 года компания закрыла в России около 30 торговых точек. В планах свернуть еще около 100. Всего сети сейчас принадлежит 314 магазинов, сказано на официальном сайте ретейлера. Причем сокращение коснется не только гипермаркетов, но и магазинов "у дома" и супермаркетов "Ашан", которые до Барнаула так и не дошли.

Аналитики уверены: французскую сеть, пришедшую в Россию в 2002 году, подорвали несколько факторов. С одной стороны, российское продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году. Под запрет попали вино, сыр и другие продукты из Европы, которые были популярны у покупателей "Ашана". С другой, по мнению экспертов "Ведомостей", компания слишком долго работала в формате гипермаркетов и вкладывала огромные деньги в их развитие. В то время как другие ретейлеры уже поняли, что большую совокупную прибыль приносят небольшие магазины, расположенные рядом с домом, и супермаркеты.

В Барнауле гипермаркеты "Ашан" однозначно имеет свою аудиторию. И она не хочет отпускать любимые магазины. Жители краевой столицы даже создали петицию на сайте Change.org в надежде сохранить торговую сеть на местном рынке. Впрочем, уход "Ашана" будет болезненным не только для покупателей, но и для самой компании, считает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" и член национального совета Российской гильдии риелторов Константин Никитеев. Эксперт убежден: чтобы полностью свернуть работу даже в одном городе, нужны большие затраты.

Договоры на аренду составляют на несколько лет вперед. "Ашан" – один из ключевых игроков, под кого был построен ТЦ "Волна". Думаю, эти риски были вложены в заключение договоров о строительстве. Возможно, теперь компания будет обязана выплатить многомиллионные компенсации", – считает Никитеев.

Опустеют "Волна" и "Галактика"?

Площадь, которую "Ашан" занимает в ТРЦ "Волна" – 11 тысяч квадратных метров, в Galaxy – 9,5 тысячи "квадратов". Для ТРЦ на проспекте Строителей "Ашан" всего лишь один из 200 арендаторов. При этом его посещаемость, по данным официального сайта, составляет около 500 тысяч человек в месяц. Учитывая территориальное расположение торгово-развлекательного центра, можно предположить, что после ухода "Ашана" площади здесь долго пустовать не будут. С этим согласен и Никитеев, который допускает, что их могла бы занять та же "Лента" в формате супермаркета. Компания не только не собирается уходить с рынка, наоборот, продолжает развиваться.

Однако в Барнауле есть и другие сети, которые могут успешно работать вместо "Ашана". Антон Поломошнов, кандидат экономических наук, уверен: площади "француза" в Galaxy мог бы занять алтайский сетевой гигант.

"Мария-Ра" в формате супермаркета, в новой концепции, представленной пока в двух магазинах – на Демидовской площади и ТЦ "Первомайский". Если компания зайдет в Galaxy в таком варианте, это будет к месту. Там бывает их потребитель", – уверен эксперт.

Что будет с "Волной"? Оба эксперта ответить затруднились. В ТРЦ представлено всего 39 отделов – этого недостаточно для обеспечения объекта трафиком, который бы приносил ТРЦ прибыль, считают барнаульские аналитики. Новый арендатор должен обеспечить поток покупателей. В идеале компания должна быть новой для Барнаула, как "Ашан" в 2015 году, уверен Никитеев. Тогда в магазин приезжали даже из других городов и сел региона. Если арендатор будет "слабый", остальные магазины центр "не вытянут".

"Кто может зайти вместо "Ашана"? Пока не знаю. Из "пищевиков" я не вижу игроков. Как вариант – ИКЕА. Сеть давно говорила о планах зайти в Барнаул, однако после отказалась от них. Видимо, мы не интересны этой компании", – говорит аналитик.

Между тем, по информации altapress.ru, площади "Ашана" в Galaxy может занять новосибирская сеть "Добрянка", которую развивают предприниматели Виталий и Евгений Насоленко, владеющие франшизой "Бахетле". Особенность формата "Добрянки" – продукты и блюда традиционной русской кухни.

Гипермаркеты – в прошлом

Российский рынок продуктового ретейла поменял ориентиры. Гипермаркеты были популярны 5-7 лет назад. По мнению Никитеева, это чисто американская модель поведения потребителя, который в выходные едет за город в большие магазины и берет товары на всю неделю со скидкой. Модель пришла к нам, приспособилась к реалиям российского рынка (например, гипермаркеты располагаются не за городом, а в густонаселенных районах) и какое-то время успешно работала.

"Но потом продуктовые сети стали развиваться, количество торговых точек увеличилось, и они уже могли предлагать товары по таким же ценам и даже ниже, чем гипермаркерты. Формат "гипер" стал уходить в прошлое. Зачем куда-то ехать, тратить деньги, если можно получить все рядом с домом? Изменилось и поведение покупателя. Если раньше он мог себе позволить нагрузить товаром полную тележку, то сейчас понимает, что в большом магазине может не устоять перед соблазном купить ненужных товаров импульсного спроса и предпочитает магазины поменьше, чтобы не тратить лишнего", – говорит Константин Никитеев.

По мнению эксперта, именно это подтолкнуло федеральные сетевые компании (например, "Ленту", "О’Кей", "ВкусВилл") перейти на мини-форматы. В Барнауле пока представлена только питерская сеть (О’Кей" не прижился и ушел еще в 2015 году, "ВкусВилл" и вовсе пока не добрался до Алтая). Супермаркеты и магазины у дома "Ленты" меньше, чем гипермаркеты, ассортимент, правда, тоже меньше. Зато торговые точки есть практически в каждом районе Барнаула и конкурируют с другими игроками рынка. А конкуренция в этом сегменте высокая. По данным 2ГИС, в Барнауле и Новоалтайске работают 201 магазин "Мария-Ра", 69 – "Ярче" и 29 – "Пятерочки", которая пришла рынок Барнаула последней. Первые торговые точки в столице края эта сеть открыла в 2017 году и продолжает открывать.

"Сеть "Пятерочка" предлагает интересные акции, некоторые товары у нее уникальны. Компания останется на рынке Барнаула и будет развиваться. Они ведут себя грамотно, интересно, привлекают все больше покупателей", – уверен Никитеев.

По мнению экспертов, жесткая конкуренция на рынке вынуждает и других игроков следовать тенденции. "Мария-Ра" пробует ребрендинг, меняет формат, концепцию и подачу. "Ярче" открывает новые точки, у нее свое производство, недорогие товары, мелкая фасовка и снэковая продукция, которую любит молодежь. Это говорит о том, продуктовый ретейл в Алтайском крае активно ищет способы если не увеличить, то удержать существующий трафик.

Виват, дискаунтеры!

Дискаунтеры – еще один формат, который пришел на смену гипермаркетов и востребован у потребителя. Их отличие – продажа товаров по ценам ниже рыночных. В Барнауле формат представляют сети "Холди", "Светофор", "Маяк". Антон Поломошнов отмечает, что число покупателей в дискаунтерах ежегодно увеличивается: расходы граждан растут, а доходы падают. И большинство вынуждено переходить на дешевые продукты.

"Статистика говорит, что за последний год продолжается расслоение общества. Средний класс "размывается", стабильные покупатели остаются только в элит-классе. Остальные уходят в более дешевый сегмент. Предполагаю, что в будущем ретейл начинает уходить в рынок дискаунтеров. Но такие магазины, как "Бахелте" все равно останутся, у них есть свой потребитель", – уверен Поломошнов.

Хлеб и молоко в два клика

Впрочем, эксперты предполагают, что модель торговли в маленьких магазинах поближе к дому недолговечна. Ей на смену может прийти другая тенденция – покупка продуктов в Интернете. Такого мнения придерживается Константин Никитеев. Он считает, что уже через пару лет супермаркеты и магазины "у дома" тоже потеряют покупателей, которые начнут заказывать продукты в интернет-магазинах.

В Барнауле этот формат уже есть. Федеральный интернет-гипермаркет Ozon, предлагающий свыше 32 тысяч наименований продуктов питания, в краевой столице имеет 15 пунктов выдачи. Развиваются в Барнауле и локальные проекты интернет-магазинов, предлагающие на заказ и продукты питания, и непродовольственные товары. Наиболее популярны – "Еда в дом", "Быстромаркет", "Еда рядом", "Продукты на неделю". Существует в алтайской столице и сервис покупок "Выручай-ка" – его сотрудники за небольшие деньги купят вам все необходимое и привезут домой.

Артем Поломошнов также уверен, что у этого формата есть шансы на жизнь и развитие. Но вот только в Барнауле ему будет непросто.

"Барнаул по своему уровню несколько запаздывает за технологическими новинками. Мы отстаем в этом формате и от Новосибирска. Его население больше, а зарплаты выше. Я бы не рассматривал этот сегмент в Барнауле как какой-то серьезный", – считает эксперт.

В любом случае аналитики уверены: как бы ни трансформировался рынок продуктового ретейла в Барнауле, в первую очередь ему придется отвечать запросам, требованиям и ожиданиям своего покупателя.

Цифра: по данным 2ГИС, в Барнауле сейчас работают 1055 продуктовых магазинов.