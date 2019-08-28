Деашанизация. Почему барнаульцы разлюбили гипермаркеты и что придет им на смену

Супермаркеты и магазины формата "у дома" вытесняют "Ашан" с российского рынка. Федеральные издания сообщают, что в ближайшие два-три года сеть может уйти из нашей страны. В Барнауле, по неофициальным данным, компания закрывает оба магазина – в ТЦ "Волна" и ТРЦ Galaxy. Эксперты говорят: гипермаркеты в алтайской столице теряют популярность, горожанам проще купить все необходимое рядом с домом или в дискаунтерах. Но уже в недалеком будущем супермаркетам грозит конкурентная борьба с интернет-магазинами. Amiс.ru разбирался, где и как в ближайшие годы барнаульцы будут покупать продукты.
"Ашан", что случилось?
"Ашан" сокращает свое присутствие не только в Барнауле, но и по всей стране. Так, по данным "Ведомостей", в феврале 2019 года компания закрыла в России около 30 торговых точек. В планах свернуть еще около 100. Всего сети сейчас принадлежит 314 магазинов, сказано на официальном сайте ретейлера. Причем сокращение коснется не только гипермаркетов, но и магазинов "у дома" и супермаркетов "Ашан", которые до Барнаула так и не дошли.
Аналитики уверены: французскую сеть, пришедшую в Россию в 2002 году, подорвали несколько факторов. С одной стороны, российское продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году. Под запрет попали вино, сыр и другие продукты из Европы, которые были популярны у покупателей "Ашана". С другой, по мнению экспертов "Ведомостей", компания слишком долго работала в формате гипермаркетов и вкладывала огромные деньги в их развитие. В то время как другие ретейлеры уже поняли, что большую совокупную прибыль приносят небольшие магазины, расположенные рядом с домом, и супермаркеты.
В Барнауле гипермаркеты "Ашан" однозначно имеет свою аудиторию. И она не хочет отпускать любимые магазины. Жители краевой столицы даже создали петицию на сайте Change.org в надежде сохранить торговую сеть на местном рынке. Впрочем, уход "Ашана" будет болезненным не только для покупателей, но и для самой компании, считает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" и член национального совета Российской гильдии риелторов Константин Никитеев. Эксперт убежден: чтобы полностью свернуть работу даже в одном городе, нужны большие затраты.
Договоры на аренду составляют на несколько лет вперед. "Ашан" – один из ключевых игроков, под кого был построен ТЦ "Волна". Думаю, эти риски были вложены в заключение договоров о строительстве. Возможно, теперь компания будет обязана выплатить многомиллионные компенсации", – считает Никитеев.
Опустеют "Волна" и "Галактика"?
Площадь, которую "Ашан" занимает в ТРЦ "Волна" – 11 тысяч квадратных метров, в Galaxy – 9,5 тысячи "квадратов". Для ТРЦ на проспекте Строителей "Ашан" всего лишь один из 200 арендаторов. При этом его посещаемость, по данным официального сайта, составляет около 500 тысяч человек в месяц. Учитывая территориальное расположение торгово-развлекательного центра, можно предположить, что после ухода "Ашана" площади здесь долго пустовать не будут. С этим согласен и Никитеев, который допускает, что их могла бы занять та же "Лента" в формате супермаркета. Компания не только не собирается уходить с рынка, наоборот, продолжает развиваться.
Однако в Барнауле есть и другие сети, которые могут успешно работать вместо "Ашана". Антон Поломошнов, кандидат экономических наук, уверен: площади "француза" в Galaxy мог бы занять алтайский сетевой гигант.
"Мария-Ра" в формате супермаркета, в новой концепции, представленной пока в двух магазинах – на Демидовской площади и ТЦ "Первомайский". Если компания зайдет в Galaxy в таком варианте, это будет к месту. Там бывает их потребитель", – уверен эксперт.
Что будет с "Волной"? Оба эксперта ответить затруднились. В ТРЦ представлено всего 39 отделов – этого недостаточно для обеспечения объекта трафиком, который бы приносил ТРЦ прибыль, считают барнаульские аналитики. Новый арендатор должен обеспечить поток покупателей. В идеале компания должна быть новой для Барнаула, как "Ашан" в 2015 году, уверен Никитеев. Тогда в магазин приезжали даже из других городов и сел региона. Если арендатор будет "слабый", остальные магазины центр "не вытянут".
"Кто может зайти вместо "Ашана"? Пока не знаю. Из "пищевиков" я не вижу игроков. Как вариант – ИКЕА. Сеть давно говорила о планах зайти в Барнаул, однако после отказалась от них. Видимо, мы не интересны этой компании", – говорит аналитик.
Между тем, по информации altapress.ru, площади "Ашана" в Galaxy может занять новосибирская сеть "Добрянка", которую развивают предприниматели Виталий и Евгений Насоленко, владеющие франшизой "Бахетле". Особенность формата "Добрянки" – продукты и блюда традиционной русской кухни.
Гипермаркеты – в прошлом
Российский рынок продуктового ретейла поменял ориентиры. Гипермаркеты были популярны 5-7 лет назад. По мнению Никитеева, это чисто американская модель поведения потребителя, который в выходные едет за город в большие магазины и берет товары на всю неделю со скидкой. Модель пришла к нам, приспособилась к реалиям российского рынка (например, гипермаркеты располагаются не за городом, а в густонаселенных районах) и какое-то время успешно работала.
"Но потом продуктовые сети стали развиваться, количество торговых точек увеличилось, и они уже могли предлагать товары по таким же ценам и даже ниже, чем гипермаркерты. Формат "гипер" стал уходить в прошлое. Зачем куда-то ехать, тратить деньги, если можно получить все рядом с домом? Изменилось и поведение покупателя. Если раньше он мог себе позволить нагрузить товаром полную тележку, то сейчас понимает, что в большом магазине может не устоять перед соблазном купить ненужных товаров импульсного спроса и предпочитает магазины поменьше, чтобы не тратить лишнего", – говорит Константин Никитеев.
По мнению эксперта, именно это подтолкнуло федеральные сетевые компании (например, "Ленту", "О’Кей", "ВкусВилл") перейти на мини-форматы. В Барнауле пока представлена только питерская сеть (О’Кей" не прижился и ушел еще в 2015 году, "ВкусВилл" и вовсе пока не добрался до Алтая). Супермаркеты и магазины у дома "Ленты" меньше, чем гипермаркеты, ассортимент, правда, тоже меньше. Зато торговые точки есть практически в каждом районе Барнаула и конкурируют с другими игроками рынка. А конкуренция в этом сегменте высокая. По данным 2ГИС, в Барнауле и Новоалтайске работают 201 магазин "Мария-Ра", 69 – "Ярче" и 29 – "Пятерочки", которая пришла рынок Барнаула последней. Первые торговые точки в столице края эта сеть открыла в 2017 году и продолжает открывать.
"Сеть "Пятерочка" предлагает интересные акции, некоторые товары у нее уникальны. Компания останется на рынке Барнаула и будет развиваться. Они ведут себя грамотно, интересно, привлекают все больше покупателей", – уверен Никитеев.
По мнению экспертов, жесткая конкуренция на рынке вынуждает и других игроков следовать тенденции. "Мария-Ра" пробует ребрендинг, меняет формат, концепцию и подачу. "Ярче" открывает новые точки, у нее свое производство, недорогие товары, мелкая фасовка и снэковая продукция, которую любит молодежь. Это говорит о том, продуктовый ретейл в Алтайском крае активно ищет способы если не увеличить, то удержать существующий трафик.
Виват, дискаунтеры!
Дискаунтеры – еще один формат, который пришел на смену гипермаркетов и востребован у потребителя. Их отличие – продажа товаров по ценам ниже рыночных. В Барнауле формат представляют сети "Холди", "Светофор", "Маяк". Антон Поломошнов отмечает, что число покупателей в дискаунтерах ежегодно увеличивается: расходы граждан растут, а доходы падают. И большинство вынуждено переходить на дешевые продукты.
"Статистика говорит, что за последний год продолжается расслоение общества. Средний класс "размывается", стабильные покупатели остаются только в элит-классе. Остальные уходят в более дешевый сегмент. Предполагаю, что в будущем ретейл начинает уходить в рынок дискаунтеров. Но такие магазины, как "Бахелте" все равно останутся, у них есть свой потребитель", – уверен Поломошнов.
Хлеб и молоко в два клика
Впрочем, эксперты предполагают, что модель торговли в маленьких магазинах поближе к дому недолговечна. Ей на смену может прийти другая тенденция – покупка продуктов в Интернете. Такого мнения придерживается Константин Никитеев. Он считает, что уже через пару лет супермаркеты и магазины "у дома" тоже потеряют покупателей, которые начнут заказывать продукты в интернет-магазинах.
В Барнауле этот формат уже есть. Федеральный интернет-гипермаркет Ozon, предлагающий свыше 32 тысяч наименований продуктов питания, в краевой столице имеет 15 пунктов выдачи. Развиваются в Барнауле и локальные проекты интернет-магазинов, предлагающие на заказ и продукты питания, и непродовольственные товары. Наиболее популярны – "Еда в дом", "Быстромаркет", "Еда рядом", "Продукты на неделю". Существует в алтайской столице и сервис покупок "Выручай-ка" – его сотрудники за небольшие деньги купят вам все необходимое и привезут домой.
Артем Поломошнов также уверен, что у этого формата есть шансы на жизнь и развитие. Но вот только в Барнауле ему будет непросто.
"Барнаул по своему уровню несколько запаздывает за технологическими новинками. Мы отстаем в этом формате и от Новосибирска. Его население больше, а зарплаты выше. Я бы не рассматривал этот сегмент в Барнауле как какой-то серьезный", – считает эксперт.
В любом случае аналитики уверены: как бы ни трансформировался рынок продуктового ретейла в Барнауле, в первую очередь ему придется отвечать запросам, требованиям и ожиданиям своего покупателя.
Цифра: по данным 2ГИС, в Барнауле сейчас работают 1055 продуктовых магазинов.
Комментарии
"Почему барнаульцы разлюбили гипермаркеты"
Ну это же очевидно. "Просто денег нет" Пока ещё есть деньги на маришки, но завтра будем покупать на оптовых базах и базарах.