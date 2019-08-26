В Барнауле перекрыли улицу из-за повреждения водопровода

Движение по участку улицы Солнечная Поляна в Барнауле временно перекрыли утром 26 августа из-за выхода большого объема воды на проезжую часть, сообщили в пресс-службе мэрии.

На время ликвидации повреждения водопровода для транспорта закрыта одна полоса рядом со зданием № 24.

На месте происшествия работают специалисты барнаульского водоканала. За безопасностью дорожного движения следят сотрудники Госавтоинспекции.