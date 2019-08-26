В Барнауле перекрыли улицу из-за повреждения водопровода

Движение по участку улицы Солнечная Поляна в Барнауле временно перекрыли утром 26 августа из-за выхода большого объема воды на проезжую часть, сообщили в пресс-службе мэрии.
На время ликвидации повреждения водопровода для транспорта закрыта одна полоса рядом со зданием № 24.
На месте происшествия работают специалисты барнаульского водоканала. За безопасностью дорожного движения следят сотрудники Госавтоинспекции.
Комментарии
Я понимаю, руки не с того места карту нарисовать, ну хотя бы более точно сказать можно какой из участок солнечной поляны? Ибо нахрена вообще эта новость?
26.08.2019 11:46
krash
А тебе, понаехавшему, какая разница, если ты по фотографиям место не узнаешь?
26.08.2019 11:46
krash
А всю новость, кроме заголовка сложно прочитать? Там же всё есть
А я не обязан все места по фото узнавать. Езжу там редко, но во сегодня именно надо ехать по солнышку от юрина до павлика. а по поводу понаехали - вот еще б сюда в эту машонку я б не ехал. Судьба такая тут родиться.
26.08.2019 12:18
Я - ха,эту строчку щас добавили. ее небыло. Значит редакция читает всетаки коменты.
Причем эта строчка добавилась после публикации новой новости об остановке порыва. так что не надо ляля