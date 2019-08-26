Россия осталась без кредитов из США. Введен новый пакет санкций

26 августа вступил в силу второй пакет санкций США против России по делу об отравлении Скрипалей, сообщает "Коммерсантъ".

Они вводят ограничения на операции с российским госдолгом и запрещают американским банкам предоставлять кредиты правительству РФ.

В частности им запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Более того, американцы требуют аналогичных мер от финансовых организаций остальных стран.

Дело Скрипалей связано с отравлением 4 марта 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) бывшего советского, российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало поводом для массовой высылки дипломатов обеих стран. Так, власти Великобритании заявили об отправке из страны 23 российских дипломатов.

Позже к ним присоединились США, Канада, Украина, Молдавия и большинство стран ЕС – в общей сложности на родину вынуждены были вернуться около 150 сотрудников российских диппредставительств. 30 марта Москва объявила персонами нон грата дипломатов 23 государств.