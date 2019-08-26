Россия осталась без кредитов из США. Введен новый пакет санкций

26 августа вступил в силу второй пакет санкций США против России по делу об отравлении Скрипалей, сообщает "Коммерсантъ".
Они вводят ограничения на операции с российским госдолгом и запрещают американским банкам предоставлять кредиты правительству РФ.
В частности им запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Более того, американцы требуют аналогичных мер от финансовых организаций остальных стран.
Дело Скрипалей связано с отравлением 4 марта 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) бывшего советского, российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало поводом для массовой высылки дипломатов обеих стран. Так, власти Великобритании заявили об отправке из страны 23 российских дипломатов.
Позже к ним присоединились США, Канада, Украина, Молдавия и большинство стран ЕС – в общей сложности на родину вынуждены были вернуться около 150 сотрудников российских диппредставительств. 30 марта Москва объявила персонами нон грата дипломатов 23 государств.
Комментарии
Поводом для ограничительных мер стало дело отравления Скрипалей
Все, вопрос с Крымом закрыт, теперь санкции будут пока будут Скрипали
запрещают американским банкам предоставлять кредиты правительству РФ
а они хотели кредиты дать
Вова с пацанами ежемесячно вкладывают в экономику США по 200 милиардов, и они хотят чтобы мы у них ещё деньги по% брали, во дают, хотя о чем я .....вассалы и есть вассалы как большой брат скажет, так и дядька в Кремле сделает....
Россия осталась без кредитов из США. вот и все!!! ДОИГРАЛИСЬ !!!
Готовьтесь потуже затянуть пояса, бичевня!
Вассалы в 90-е армию разваливали по полной, за это кредиты хорошо шли. Куда шли только не ясно, зарплату по полгода не платили. А сейчас армию разваливать не хотят, значит никаких кредитов не получат
Куда уже туже, экономику еще Обама 5 лет назад порвал в клочья
Все, вопрос с Крымом закрыт, теперь санкции будут пока будут Скрипали
Ну, как бы травить людей хим.оружием - не есть хорошо.
14:40
гость
Куда уже туже, экономику еще Обама 5 лет назад порвал в клочья
Разве не порвал? Разве не Обама душит российских учителей и врачей низкими зарплатами?
Ну че потсоны пока по 65 рублей бегите в обменники,завтра уже по 85 будете брать
26.08.2019 14:39
гость
Вассалы в 90-е армию разваливали по полной, за это кредиты хорошо шли. Куда шли только не ясно, зарплату по полгода не платили. А сейчас армию разваливать не хотят, значит никаких кредитов не получат
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Не не хотя, а все уже развалено.
ВЕЛИКАЯ СТРАНА АМЕРИКА !!! ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ !!!
Как?-сказал пахан-шаровую забижать?Ну всё,питерский,ты труп.
Это всё плохие сенаторы! Трамп просто не знает, ему не доложили!
Терезка-отравительница оттанцевала свои смертоносные танцы, но её наследие ещё работает.
Для человечества во все времена бритишваль была и остаётся источником самой омерзительной подлости.
Хатит травить Скрипалей!
14:57
Ольга
Охолонись, внучка Гитлера, а то скоро черепа измерять начнёшь.
14:57
Ольга
При чём тут терезка? Ведь спалились два ГРУшника - Чепига и Мишкин.
"а они хотели кредиты дать" - конечно хотели:
- на повышение пенсий
- повышение зарплат учителям и врачам
- на развитие экономики и науки
а теперь..... жаль
Сижу и ем картошку с помидорами со своего огорода. Читаю новости о санкциях. Не боюсь США. Я закалённый. Мне и старость отодвинули на 5 лет!
Враг не в Вашингтоне, он в Кремле.
Больше, больше полезных санкций! Мы же с каждым годом живём всё лучше и лучше.
Для человечества во все времена бритишваль была и остаётся источником самой омерзительной подлости.
И Литвиненко тоже бриташки отравили?
Надеюсь в ответ мультик покажут ...
Дымка, ядерное облачко. Сегодня мы все скрипали.
Олюшка честно путевку на лоботимю заслужила.
Больше санкций хороших и разных! Бичевня должна сполна ощутить уровень квалификации своих кремлёвских хозяев!
Питерский принудил терезу нюхнуть.Та нажаловалась пахану.
Надо быть последним либерастом чтобы поверить в отравление скрипалей спецслужбами РФ.
Не так страшны санкции пиндосов, как симметричный ответ Воффки
"а они хотели кредиты дать" - конечно хотели
Они в 90-е уже давали:
- на повышение пенсий
- повышение зарплат учителям и врачам
- на развитие экономики и науки.
Пенсии, зарплаты и наука так и перли. Доктора наук челноками мотались.
А теперь..... жаль
26.08.2019 14:42
- гость -
Ну так я и написал, порвал. Обама и задушил экономику, из-за чего сейчас страдают учителя от низких зарплат. Врачи уже меньше страдают. Учителя не так, как в 90-е, когда никто экономику не рвал, но все равно страдают.
Не так страшны санкции пиндосов, как симметричный подлиз их задов местными пропиндосниками
15:27
- гость -
Надо быть последним либерастом чтобы поверить в отравление скрипалей спецслужбами РФ.
Что там с Литвиненко, напомни?
Ну, как бы травить людей хим.оружием - не есть хорошо
Убрать одного человека с помощью химического оружия массового поражения не только не есть хорошо, надо еще быть очень большим имбецилом, чтобы этим заниматься. И еще большим имбецилом, чтобы потом рассказывать про это на полном серьезе
26.08.2019 15:34
гость
Так Вовчик же сказал, что после санкций раисся жить стала только лучше! Ты его сецчас этим самым назвал?..
Скрипалей траванул тот,кто с этого сейчас ништяки собирает...да и боинг вальнули они же!!!Ато как то интересно получается,до 14 года Россия была для запада друг,брат,почти сестра!А после как начала хулиганить,и Крым,и Донбас,и боинг,и скрипали ....а еще ядрену бонбу взорвали и мутит геноцид народов крайнего севера!!!!Ну смешно ейбогу....
26.08.2019 15:01
- гость -
Не хвастай, скоро ты будешь разрешение брать на право высадить 10 кустиков картошки, ишь какой предприниматель нашелся, заплатишь за все налоги, и поверь твоя картошка будет тебе не бесплатная
Убрать одного человека с помощью химического оружия массового поражения, на котором практически написано "Сделано в России" было очень умным решением, глубоко законспирированным, чтобы никто не догадался, откуда ноги растут. Генералы такую умную операцию наверное разрабатывали
эх, жалко не дожил до этих светлых дней великий тролль BOSS2014 неимоверное количество шампанского за Трампа сгубило его lol
26.08.2019 15:40
- гость -
А ты разве не считаешь, что пиндосы правильно сделали?
15:42
Юрий
Скрипалей траванул тот,кто с этого сейчас ништяки собирает...да и боинг вальнули они ж
Гиркин сразу сказал, что АН-26(Боинг) вальнули его ребята.
Трам сейчас в семерке из-за России со всеми поссорился
Хорошо, что хоть Гикркин (кто это?) не сказал, что и Кенеди вальнули его ребята
15:48
гость
Хорошо, что хоть Гикркин (кто это?)
Коротенькая у тебя память, поцреот.
йозя балдакрутыч, ты прямо на глазах деградируешь...((
остановись пока не поздно