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Сосны - не валежник! Пикет ЛДПР прошел в Барнауле против вырубки ленточного бора

, ИА "Амител"
На федеральной публичной кадастровой карте вырубаемый участок не отмечен как частная собственность

ЛДПР провела пикет против вырубки сосен в Барнауле / Фото: Алтайское отделение ЛДПР

Пикет с требованием остановить рубки сосен в поселке Ерестном провели активисты ЛДПР в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе алтайского отделения партии.

"На днях на глазах жителей поселка начали выпиливать большие деревья, причем здоровые! А когда люди подходили к рабочим и спрашивали, по какому праву они это делают, те говорили, что это валежник и показывали документы на снос ветхого дерева", – рассказали в партии.

Жители обратились к депутату АКЗС Евгении Боровиковой. Сейчас партия подключила прокуратуру и Следственный комитет.

Кроме того, был проведен пикет ЛДПР против вырубки ленточного бора в поселке Ерестном. Использовались лозунги: "Нет захвату земель и вырубке леса в поселке Ерестной!", "Сохраните дух лесной нам в поселке Ерестной!", "Руки прочь от ленточного бора!", "Хватит кромсать Гору! Оставьте ленточный бор потомкам!", "Требуем запретить вырубку бора под любое строительство!".

Отмечается, что на федеральной публичной кадастровой карте вырубаемый участок не отмечен как частная собственность. Он значится как собственность публично-правовых образований. Также большинство деревьев не нанесено на топографическую съемку. 

"Данный участок по Змеиногорскому тракту, 83 "засветился" в уголовном деле бывшего мэра Игоря Савинцева – здесь он осуществлял свои земельные махинации", – рассказали в ЛДПР со ссылкой на СМИ.

Ранее сообщалось, что Боровикова готова подключить "все ведомства" против рубок сосен в Ерестном.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

27.08.2019 12:43
- гость -

Опять эти бессмысленные телодвижения

0  0
27.08.2019 12:53
- гость -

27.08.2019 12:43
- гость -
Эт вы зря сейчас на фоне выборов они кому угодно 5 точку на британский флаг порвут

0  0
27.08.2019 12:56
Гостю

Конечно бессмысленные!
Гораздо интереснее танцевать у коммуниста Попова на дне рождения под CC Кейтч???

Люди отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду!!!

ЛДПР молодцы!!! Они единственные думают о людях!!!

0  0
27.08.2019 13:20
- гость -

ЛДПР - филиал Единой России

0  0
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