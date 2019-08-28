Зимой не замерзнут: как в алтайских селах впервые за полвека модернизируют теплосети

Предстоящий отопительный сезон станет принципиально новым для жителей села Хлеборобное Быстроистокского района. В школе и детском саду теперь будет тепло даже в самые лютые морозы: в селе завершают модернизацию систем теплоснабжения. Вместо старой полуразрушенной котельной построили современную модульную. А изношенные, ржавые и дырявые трубы меняют на новые, которые лучше сохраняют тепло, а значит, более экономичные. Кстати, это первый капитальный ремонт теплосетей в Хлеборобном с момента основания села – с 1955 года. Полностью закончить работы по реконструкции планируется к началу сентября. Как идут работы на объекте, 23 августа проверил заместитель начальника управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Дмитрий Власов.

Вместо кустов – новая котельная

Вдоль вырытых траншей на главной улице села аккуратно лежат новые трубы. Рабочие готовят их к укладке. Это завершающий этап капитального ремонта теплосети в Хлеборобном. Главное уже сделано: возле местного Дома культуры появилась новая современная модульная котельная.

"Еще два месяца назад здесь были кусты. Сейчас уже идут пусконаладочные работы. К сентябрю мы планируем все закончить", – рассказал глава Быстроистокского района Дмитрий Попов.

Старая котельная была построена еще во времена основания села. Сейчас она находится в плачевном состоянии и не подлежит восстановлению. В целом строительство новой котельной и теплотрассы обошлось более чем в 9 млн рублей.

"Когда мы вскрывали теплотрассу, обнаружили много утечек, получается, что зимой были огромные потери и по воде, и по углю. Если бы не сделали ремонт сейчас – зимой бы пришлось ликвидировать аварии", – подчеркнул Попов.

Новая модульная котельная спроектирована очень компактно. Это небольшое помещение, где помимо котлов оборудована удобная операторская, а также хранилище для угля. Котлы, кстати, отличаются друг от друга. Один предназначен для бурого угля, другой – для каменного. Это позволит эффективнее использовать ресурсы. Глава района подчеркнул, что здесь смогут работать те же сотрудники, что и раньше. Принципиально работа ничем не будет отличаться от прежней.

Меньше затрат – больше тепла

Старая котельная расположена неподалеку, но обнаружить ее можно лишь по высокой трубе. К ней приходится пробираться по изрядно заросшей тропинке. Здание представляет собой печальное зрелище. Местами кирпичная кладка уже заметно рушится. Внутри лежат старые трубы, которые недавно выкопали из-под земли. Ржавые и без теплоизоляции. Невозможно подсчитать, сколько тепла уходило в никуда и сколько лишнего угля было сожжено.

Новая теплотрасса гораздо короче старой по протяженности и будет отапливать также только социально важные объекты: школу, детский сад, амбулаторию и сельский Дом культуры. Теплотрасса будет закольцована между этими зданиями, что сделает ее более эффективной. Так удастся сэкономить еще больше воды и угля.

Сначала – запущенные случаи

По словам Дмитрия Власова, модернизация систем теплоснабжения в селах Алтайского края – долгий и планомерный процесс. Старые котельные и трубы чаще выходят из строя. Их переоборудование позволит сократить потери теплоэнергии и расход угля. Подобные работы уже ведутся во многих населенных пунктах края. И начали именно с запущенных случаев, таких, как в Хлеборобном.

"В этом году на модернизацию систем теплоснабжения в крае предусмотрено 1,1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличилось практически в два раза. Мы модернизируем котельные и перекладываем сети в 28 муниципальных образованиях. Всего в крае в этом году появится 22 модульные котельные, как в Хлеборобном. Также мы планируем заменить более 100 км тепловых сетей. Помимо повышения надежности и снижения аварийности мы преследуем не менее важную цель – повышение энергетической и экономической эффективности. При надлежащем уходе срок службы такой котельной – 30 лет", – рассказал Власов.

Старые котельная и теплотрасса отапливали село более чем полвека, и сегодня стали уже просто неэффективны. Модернизация позволит не только повысить надежность, но и экономить районному бюджету около 500 тыс. рублей каждый год.