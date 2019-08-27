Двое полицейских принудили к сексу на пляже 17-летнюю спортсменку

Стражи правопорядка в Анапе вынудили 17-летнюю девушку заняться сексом на пляже, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, двое полицейских ночью 26 августа угрожали привлечь гостью города к административной ответственности, если она не вступит с ними в интимную связь. В конечном итоге девушка исполнила их требование.

Теперь правоохранители стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как уточняют "Кубанские новости", сотрудники полиции застали на пляже юную спортсменку за занятием любовью со своим парнем.

Совершеннолетнего возлюбленного девушки они отпустили, а вот ее стали запугивать тем, что ее поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, если она не удовлетворит их сексуальные потребности.

Подозреваемых уволили из органов внутренних дел. Вместе с ними от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник ОМВД России по Анапе.