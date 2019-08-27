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Три участка дорог под Барнаулом перекроют 27 августа из-за военных колонн

, ИА "Амител"
Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
В связи с плановым движением военных колонн перекроют дороги под Барнаулом / Фото: atlanticsentinel.com

В связи с плановым движением военных колонн перекроют дороги под Барнаулом / Фото: atlanticsentinel.com

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия автомобильных дорог во вторник, 27 августа, днем и вечером, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

С 15:50 до 18:50 ограничат движение на автодороге н.п. Бобровка – а/д Фирсово – Бобровка – н.п. Бобровка.

С 20:30 до 23:30 ограничат движение на автодороге н.п. Бобровка – а/д Фирсово – Бобровка – н.п. Рассказиха.

С 20:30 до 23:30 ограничат движение на автодороге аэродром Лесной – а/д Фирсово – Бобровка – н.п. Лесной.

Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

27.08.2019 16:17
месный

ну вот опять, тем кто в бобровке-рассказихе живёт может домой опять с работы не ехать

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