Робот Федор на "Союзе МС-14" успешно пристыковался к МКС со второй попытки

Космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находился антропоморфный робот Федор, со второй попытки успешно пристыковался к МКС.

На станции робот будет находиться до 6 сентября, затем его отправят в спускаемом аппарате на Землю. Федор уже извинился за задержку прибытия на МКС в своем Twitter.

"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", – говорится в сообщении.

24 августа сообщалось, что робот сказал "Поехали", но так и не смог состыковаться с МКС. Корабль подошел к МКС на дистанцию ближе 100 метров, а затем начал отход.

Из-за неудачной попытки "Союз" отведен на безопасное расстояние от МКС. Дата новой стыковки была перенесена на 27 августа.