Змеи на детской площадке напугали жителей Бийска

Бийчане заметили двух змей на детской площадке, расположенной на улице Васильева. Фотографию одной из них разметили в паблике "Инцидент Бийск".

Комментаторы развеяли опасения автора снимков, который предполагал, что незваные обитатели территории могут нести угрозу для детей.

По словам местных жителей, на фото запечатлен обыкновенный уж. Таких многие ловили в детстве и пугали ими окружающих.

Это уже не первый случай, когда змеи заползают на одну из детских площадок наукограда.

"На Мухачева 22 августа тоже змею поймали. Дети рассказали, что на площадке, – написала бийчанка. – Ядовитая или нет, не знаю... Но с детьми ходить туда страшно".