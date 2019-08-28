Среда, 28 Август, 13:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,26
€ 73,61
Обь
261см +47

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыПолитические скандалы на Алтае
Новости

Змеи на детской площадке напугали жителей Бийска

, ИА "Амител"
По фотографии горожане определили, что они не ядовитые
Фото: vk.com/incident_22

Фото: vk.com/incident_22

Бийчане заметили двух змей на детской площадке, расположенной на улице Васильева. Фотографию одной из них разметили в паблике "Инцидент Бийск".

Комментаторы развеяли опасения автора снимков, который предполагал, что незваные обитатели территории могут нести угрозу для детей.

По словам местных жителей, на фото запечатлен обыкновенный уж. Таких многие ловили в детстве и пугали ими окружающих.

Это уже не первый случай, когда змеи заползают на одну из детских площадок наукограда.

"На Мухачева 22 августа тоже змею поймали. Дети рассказали, что на площадке, – написала бийчанка. – Ядовитая или нет, не знаю... Но с детьми ходить туда страшно".

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
13:42
Более миллиона литров крови заготовил за 85 лет Алтайский краевой центр крови 0
13:35
Здание обрушилось в Новосибирске. Под завалами ищут людей 0
13:19
Кот вернулся к хозяевам через 10 лет после переезда 0
12:49
Барнаульцам предложат вырубить деревья под гаражи и построить здание возле кладбища 1
12:38
"Принудившие подростка к сексу" полицейские изложили свою версию 7
12:18
Рейтинг глав. Виктор Томенко – открытый руководитель, занимающийся примирением элит 6
12:06
Кавказская овчарка напала на детей в Рубцовске 4
11:45
"Алтайлес" благоустраивает места отдыха в городах и селах края 9
11:32
Змеи на детской площадке напугали жителей Бийска 0
11:26
Микрозаймы под залог маткапитала раздавали более 10 компаний на Алтае 1
10:57
МВД поддержало блокировку банковских карт при странных операциях 2
10:32
Алтайский государственный университет приглашает в магистратуру 0
10:16
Женщину с ВИЧ хотят лишить родительских прав за кормление грудью 5
10:01
Новая коллекция легендарного бренда одежды и обуви появилась в "Спортивном мире" 0
09:58
Легко обмануть: мошенники считают жителей Алтайского края самыми доверчивыми 9
09:31
Оплату за водоснабжение в Каменском районе теперь будет принимать "Алтайэнергосбыт" 0
09:00
Скончался алтайский художник Алексей Дрилев 1
08:32
Миссия выполнима: 5 реальных историй от сотрудников Сервиса личной поддержки Tele2 8
08:16
65 дворов благоустроили в Барнауле за лето 6
08:02
Больше чем просто кино: куда в Барнауле сходить любителям качественного отдыха 5
07:49
Автомобиль сбил школьницу на зебре в Барнауле 40
07:45
А какое было у тебя: 10 крутых фотографий уходящего лета из разных уголков России 0
07:32
В Барнауле проходит благотворительная акция "Школьная пора" 3
07:25
19-летняя девушка пропала в Барнауле. Ее ищут четыре дня 13
07:14
Барнаул в деталях. Фотопрогулка по деревянному центру столицы 7
07:03
Деашанизация. Почему барнаульцы разлюбили гипермаркеты и что придет им на смену 52
06:48
Алтайские депутаты просят Москву изменить закон о доплатах сельским труженикам 1
06:26
Досрочное голосование стартовало на Алтае. Кто и как cможет выбрать депутатов заранее 4
06:01
По поликлиникам инкогнито: алтайский министр рассказал, как проверяет работу врачей 10
23:59
Израильский путешественник застрял на Алтае из-за сломавшейся "газельки" 0
22:44
Пять новых российских островов открыли в Арктике. Ранее их скрывал ледник 0
22:21
Путин купил мороженое Эрдогану, а сдачу отдал Мантурову на развитие авиации 17
22:01
Решил вечером в "Ленту" заехать. ДТП с двумя большегрузами создало пробку в Барнауле 0
21:45
Пенсионерка три часа просидела у больницы в Севастополе, пока не умерла 12
21:24
Не моя сестра. Алтайский депутат Попов открестился от родства с C.C. Catch 11
20:57
Новая графа появится в резюме, чтобы брать на работу "неравнодушных волонтеров" 12
20:31
Программа праздничных мероприятий на День города Барнаула. Будет восемь площадок 5
19:59
Робот Федор на "Союзе МС-14" успешно пристыковался к МКС со второй попытки 0
19:48
Кирпичи начали делать на барнаульском сереброплавильном заводе 0
18:54
Олег Хорохордин должен победить в первом туре, но возможно и протестное голосование 1
18:26
Жители алтайского села Рассвет уже неделю живут без воды. Скважина "ушла в закат" 0
17:59
Новую систему пенсионных накоплений вскоре ожидают большие изменения 13
17:29
Средний размер льготной ипотеки на Алтае составляет от 1,5 млн до 1,7 млн рублей 0
16:43
Жительнице Алтая за долг банку заблокировали карту. Теперь пенсию получают коллекторы 9
16:35
Депутаты и чиновники приехали в Бийск для решения конфликта по декларациям 4
16:19
Мать задержанной администраторши приюта "Успех" отрицает признательные показания 6
15:59
Три участка дорог под Барнаулом перекроют 27 августа из-за военных колонн 1
15:46
Гасаев, Никулин и Винс попросили у Томенко помещение для Алтайского театра эстрады 9
15:28
Варламов похвалил реконструкцию "расстрела предателя" в Алтайском крае 11
15:17
Орнитологи просят не закармливать голубей до смерти в центре Барнаула 10

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.