Барнаульцам предложат вырубить деревья под гаражи и построить здание возле кладбища

В Барнауле разыграют право на аренду земельного участка напротив кладбища / Фото: Stroyka.ahuman.ru

В Барнауле этой осенью пройдут три интересных аукциона, на которых предложат арендовать три земельных участка, пишет "Алтайский портал недвижимости".

24 сентября разыграют право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,55 га по ул. Власихинская, 59/1. Он расположен напротив кладбища вначале шоссе Ленточный бор.

На территории можно будет построить объект административного назначения. Срок аренды – 3 года 2 месяца, начальная цена (размер годовой арендной платы) – 550 638 руб. На участке имеются инженерные сети: электро-, газоснабжение и канализация (ливневая).

Также 24 сентября будет проведен аукцион на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,37 га по ул. Балтийская, 85. На территории должен появиться центр бытового обслуживания населения с магазином. Срок аренды земли – 3 года 8 месяцев.

В условиях аукциона значится, что на участке расположены нежилые строения, которые возведены самовольно. Постановлением арбитражного суда на юрлицо, причастное к их строительству, возложена обязанность по сносу зданий и расчистке территории, которое до сих пор не исполнено.

Будущий арендатор должен демонтировать объекты своими силами. На земле имеются инженерные сети: водо-, газо- и электроснабжение. Начальная цена (размер годовой арендной платы) – 738 110 руб.

Есть еще один интересный лот, аукцион по которому запланирован на 10 октября. Предлагается арендовать земельный участок на ул. Малахова, 44е для строительства гаража-стоянки, рассчитанного на 500 и более машино-мест. Площадь – 0,37 га, срок аренды – 2 года 8 месяцев.

На участке растут деревья малоценных пород, которые предлагается вырубить. По соседству (ул. Юрина, 182) расположены крупные гаражные комплексы, однако на ул. Гущина (пересечение с ул. Малахова) разрастается жилой массив, что повышает востребованность гаражных боксов. К предлагаемому участку сейчас подведено электричество. Его стоимость (начальный размер годовой арендной платы) составляет 415 400 руб.

В январе сообщалось, что 11 тысяч многодетных семей не могут получить земельные участки в Алтайском крае.