В Турции скончалась 12-летняя россиянка, которую засосало в бассейне

12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, скончалась. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генконсульство России в Анкаре.

"Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание", – заявила пресс-атташе дипведомства Ирина Касимова, подчеркнув, что российская сторона внимательно наблюдает за ходом расследования.

ЧП случилось 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" (Бодрум). Руку девочки во время купания засосало в насосную трубу.

Первым на помощь пришел отец, но не смог вытащить дочь, не помогла и остановка насоса. Только когда остальные гости отеля сломали трубу, ребенка удалось вытащить.

Девочка впала в кому. Несмотря на все усилия турецких и специально прибывших из России врачей, спасти ее жизнь не удалось.