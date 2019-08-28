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За чертой бедности находятся 14,3% россиян

, ИА "Амител"
Доля бедных людей за год увеличилась
Фото: phototass2.cdnvideo.ru

Фото: phototass2.cdnvideo.ru

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, составила 18,6 млн человек, сообщает Росстат. В процентном выражении – 12,7%. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель составлял 12,5%, в первом квартале 2019-го — 14,3%.

"Это [рост доли бедняков за год - ред.] связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%", — уточнили в Росстате.

Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году – 10,7%, но затем показатель стал расти, увеличившись до 13,3% в 2015-2016 годах, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами.

В IV квартале 2018 года уровень бедности составил 9,9% (в IV квартале 2017 года – 9,9%), в III квартале – 12,5% (13,1%), во II квартале – 12,5% (13,8%), в I квартале – 13,9% (15,0%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

Президент России Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (как минимум до 6,5%).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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