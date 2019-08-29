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Вахтовик из Алтайского края найден мертвым после отдыха на Байкале

, ИА "Амител"
Мужчина вышел из машины в лес и больше не вернулся
Фото: nn.by

Фото: nn.by

Уроженец Алтайского края, работавший в Бурятии вахтовым методом, обнаружен мертвым в Прибайкальском районе республики, сообщает "Байкал-Daily".

По словам издания, 31-летний мужчина прибыл в Бурятию на заработки. В Улан-Удэ он познакомился с девушкой, с которой отправился отдыхать на Байкал.

25 августа, возвращаясь с озера, он остановил автомобиль и ушел в лес. После длительного ожидания его спутница завела двигатель и доехала до республиканской столицы, где написала заявление о безвестном исчезновении знакомого.

На следующий день его нашли мертвым в лесу. Следов насильственной смерти не обнаружено. Деньги, телефон и банковская карта погибшего были при нем. Главная версия причины его смерти – самоубийство.

Девушка утверждает, что во время отдыха, будучи пьяным, мужчина рассказывал о том, что глубоко переживает из-за развода с женой, раздела имущества и споров о порядке встреч с детьми.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.08.2019 08:31
- гость -

Самоубийство, подумал Штирлиц поглаживая ручку топора торчавшего из спины Мюллера!

0  0
29.08.2019 08:38
- гость -

Что за интрига. Каким способом покончил то?

0  0
29.08.2019 08:53
- гость -

Каким способом покончил то?
Решил не дышать наверное, но да, инфы мало.

0  0
29.08.2019 09:34
- гость -

сел на пенек и задохнулся?

0  0
29.08.2019 10:00
Владимир

Хорошо, что девушка умеет водить автомобиль. Хотя - можно было и позвонить (в полицию). Где-где - а возле Байкала сотовых вышек должно быть достаточно.
Ведь там не только российские туристы, а и полно иностранных

0  0
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