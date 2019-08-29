Вахтовик из Алтайского края найден мертвым после отдыха на Байкале

Уроженец Алтайского края, работавший в Бурятии вахтовым методом, обнаружен мертвым в Прибайкальском районе республики, сообщает "Байкал-Daily".
По словам издания, 31-летний мужчина прибыл в Бурятию на заработки. В Улан-Удэ он познакомился с девушкой, с которой отправился отдыхать на Байкал.
25 августа, возвращаясь с озера, он остановил автомобиль и ушел в лес. После длительного ожидания его спутница завела двигатель и доехала до республиканской столицы, где написала заявление о безвестном исчезновении знакомого.
На следующий день его нашли мертвым в лесу. Следов насильственной смерти не обнаружено. Деньги, телефон и банковская карта погибшего были при нем. Главная версия причины его смерти – самоубийство.
Девушка утверждает, что во время отдыха, будучи пьяным, мужчина рассказывал о том, что глубоко переживает из-за развода с женой, раздела имущества и споров о порядке встреч с детьми.
Комментарии
Самоубийство, подумал Штирлиц поглаживая ручку топора торчавшего из спины Мюллера!
Что за интрига. Каким способом покончил то?
Каким способом покончил то?
Решил не дышать наверное, но да, инфы мало.
сел на пенек и задохнулся?
Хорошо, что девушка умеет водить автомобиль. Хотя - можно было и позвонить (в полицию). Где-где - а возле Байкала сотовых вышек должно быть достаточно.
Ведь там не только российские туристы, а и полно иностранных