Вахтовик из Алтайского края найден мертвым после отдыха на Байкале

Уроженец Алтайского края, работавший в Бурятии вахтовым методом, обнаружен мертвым в Прибайкальском районе республики, сообщает "Байкал-Daily".

По словам издания, 31-летний мужчина прибыл в Бурятию на заработки. В Улан-Удэ он познакомился с девушкой, с которой отправился отдыхать на Байкал.

25 августа, возвращаясь с озера, он остановил автомобиль и ушел в лес. После длительного ожидания его спутница завела двигатель и доехала до республиканской столицы, где написала заявление о безвестном исчезновении знакомого.

На следующий день его нашли мертвым в лесу. Следов насильственной смерти не обнаружено. Деньги, телефон и банковская карта погибшего были при нем. Главная версия причины его смерти – самоубийство.

Девушка утверждает, что во время отдыха, будучи пьяным, мужчина рассказывал о том, что глубоко переживает из-за развода с женой, раздела имущества и споров о порядке встреч с детьми.