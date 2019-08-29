Алтайские учителя с 1 сентября перейдут на зарплаты с базовым окладом в 7 тыс. рублей

Новую систему оплаты труда алтайских учителей рассматривали на правительственном часе в среду, 28 августа, рассказали в региональном отделении ЛДПР.
"С 1 сентября во всех школах края произойдет стремительный переход на отраслевую систему оплаты труда с базовым окладом 6700-7000 рублей", – подытожили в партии итоги мероприятия.
В рамках встречи, прошедшей в краевом парламенте, с депутатами пообщался министр образования и науки региона Максим Костенко. В ходе обсуждения его доклада депутат Ирина Журавлева отметила, что нововведение позволит лишь уйти от доплат до МРОТ, но не решит проблему реального повышения оплаты труда.
Причина, по ее мнению, в том, что краевой норматив на обучение детей в школах не меняется более пяти лет, и вместо роста снизился на 17 рублей. В настоящий момент у педагогов школ колоссальная нагрузка – в среднем более 1,8 ставки в Барнауле, а по некоторым предметам – 2,5 ставки.
Журавлева напомнила, что зарплаты учителей сегодня мизерны. Она и сама по профессии педагог, получила за два месяца 23 тыс. рублей. Однако статистика по Сибири преподносится куда "наряднее" – 33 тыс. руб. в месяц, подчеркнула Журавлева.
Также она высказалась и по программе "Земский учитель", которая скоро начнет работать в Алтайском крае. Учителя, переехавшие в небольшие населенные пункты, смогут получить выплату в один миллион рублей из федерального бюджета.
Год назад сообщалось, что на Алтае хотят поменять систему оплаты труда педагогов. Действующая система оплаты труда в ученико-часах себя изжила, она несправедливая и непонятная, говорили тогда и учителя, и профсоюзы, и власти.
"Федеральный центр дает нам общую стратегию и вектор развития, а вот исполнение лежит на плечах региональной власти. Поэтому миллион рублей вряд ли решит данную проблему, если власть не задумается о комплексном развитии сельских территорий края. И главное – это продуктивная совместная деятельность профильных министерств, депутатов всех уровней и муниципалитетов края", – уверена Журавлева.
По ее мнению, для привлечения молодых специалистов необходимо возобновить социальные программы не только для уезжающих в сельскую местность, но и для городских учителей. Один из вариантов – льготная ипотека для покупки жилья.
Комментарии
Пока они ицут варианты последние разбегутся по частным лавочкам....
Хоть кто-то сказал, наконец, правду про это распиаренное Костенкой повышение зарплат. Базовый оклад 7000 рублей... позор-то какой! А главное, в итоге всей этой мышиной возни - учитель все равно будет получать тот же самый МРОТ. И какая разница, будет ли это оклад или доплата до МРОТ - от перестановки мест слагаемых сумма, как известно , не меняется.
Впрочем, судя по тому, как в министерстве не смогли подсчитать количество школ и филиалов так, чтобы конечная сумма сошлась, базовые законы математики для них чересчур сложны.
Почему оклад( пусть базовый, как хотите называйте) меньше МРОТ?
Разве это законно?