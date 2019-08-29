Родительский патруль будет следить за детьми и взрослыми на дорогах Барнаула

Родительский патруль, который будет следить за детьми на дорогах, вводят в школах Барнаула с 1 сентября 2019 года. Это совместная инициатива ГИБДД и министерства образования Алтайского края.

Как рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев, идея заключается в том, чтобы родители и учителя выходили на улицы, когда дети идут в школу и возвращаются домой. По мнению авторов инициативы, патрули будут контролировать, как соблюдают правила дорожного движения дети и взрослые. В том числе, как родители подвозят детей к школам.

Перцев сообщил, что за первые шесть месяцев 2019 года количество ДТП с участием детей в Барнауле выросло на 1,6%. В ведомстве рассчитывают, что введение родительского патруля поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Какие полномочия у родительского патруля?

Родительские патрули смогут фиксировать нарушения на фото- и видеокамеры и передавать их в полицию. А Госавтоинспекция, основываясь на поступивших сообщениях, будет привлекать нарушителей к административной ответственности. Ошибки и нарушения, которые на дороге совершают дети, планируют разбирать и освещать на школьных собраниях.

Авторы инициативы разработали методические рекомендации, в которых указано, как родители должны действовать в разных ситуациях и на какие нарушения обращать внимание.

Участие в родительском патруле – добровольное. Предполагается, что патруль будет носить специальные повязки или жилеты, чтобы их можно было отличить.

"Для большинства школ это первый подобный опыт. По ходу будем вносить какие-то коррективы в работу патрулей. Мы считаем, что это положительно повлияет на безопасность детей. Сейчас такая деятельность будет организована в школах Барнаула и Бийска. Когда мы "обкатаем" инициативу, перенесем этот опыт на другие населенные пункты", – сообщил Перцев.