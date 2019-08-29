Актер Александр Числов умер от пневмонии в 54 года

В возрасте 54 лет скончался российский актер Александр Числов, об этом в своем Facebook сообщил драматург Владимир Кожевников.

"На 55-м году жизни в реанимации 33-й больницы в Сокольниках в Москве умер от пневмонии актер Александр Числов", – написал Кожевников.

О месте и дате похорон и прощания станет известно позднее.

Александр Числов родился 13 октября 1964 года. В 1989 году он впервые сыграл в кино, сразу в трех фильмах – "Процесс", "Жизнь по лимиту" и "Беспредел". Криминальную драму "Беспредел" знают по короткому отрывку, ставшему мемом. Числов снимался во многих отечественных фильмах и сериалах, среди которых "Не родись красивой", "Папины дочки", "Дальнобойщики 2", "Легенда №17" и другие. В фильмографии артиста значатся свыше 250 картин.