Власти Украины опровергли слухи о возвращении Сенцова и моряков на родину

В аппарате президента Украины опровергли информацию о том, что обмен задержанными с Россией состоялся, сообщает газета "Ведомости".

"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается, – написала на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. – Держим кулаки".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стороны пришли к соглашению и 24 моряка, задержанные после инцидента в Керченском проливе, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух и Павел Гриб уже летят на родину.

Условия готовящегося соглашения и имена россиян, которые могут вернуться в РФ через обмен, не разглашаются.

Известно, что ранее президент Владимир Зеленский предлагал российскому лидеру обменять режиссера Сенцова на главного редактора украинского РИА "Новости" Кирилла Вышинского, но Владимир Путин посчитал такой обмен неравноценным, так как один готовил теракт, а другой занимался своей профессиональной деятельностью.

В конце июня Зеленский во время пресс-конференции на русском языке через объективы телекамер обратился к главе российского государства Владимиру Путину.

"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – апеллировал к человечности Зеленский, призывая освободить 24 украинских моряков. После этого лидеры двух стран провели телефонные переговоры.

Инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские корабли "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" с 24 украинскими моряками при попытке без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Моряки были арестованы. После заявлялось, что Украина опять собирается направить военные корабли через пролив.