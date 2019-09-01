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Клумбы против дрифтеров. В алтайской ГИБДД придумали новый способ борьбы с гонщиками

, ИА "Амител"
Любители дрифта не только нарушают правила, но и мешают жителям

Госавтоинспекция Алтайского края ищет разные способы для борьбы с дрифтерами. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник регионального управления ГИБДД ГУ МВД России Владислав Перцев.

Он отметил, что в Госавтоинспекцию часто поступают жалобы барнаульцев на автолюбителей, которые вечером устраивают гонки возле Речного вокзала, на парковках торговых центров и в других местах. Они сильно шумят, мешают спать людям и создают аварийные ситуации. Один из способов, который решили применить в ГИБДД, – на полюбившемся дрифтерами месте установить клумбу.

"Мы встречались с представителями алтайского автоспорта. Есть идея отправлять таких гонщиков на специальные площадки. Например, на аэродром Панфилово, где проходят профессиональные соревнования. Что касается Речного вокзала, там специально изменили организацию движения. На самом широком участке, который нравился дрифтерам, специально установили клумбу", – рассказал Перцев.

Полиция также просит владельцев торговых центров ограничивать въезд на парковку в вечернее время.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

1.09.2019 07:38
Рентабельно

Клумбы в место полюцаев

0  0
1.09.2019 08:32
Пионер

К сожалению, по всей строгости закона дрифтеров наказать нельзя, т.к. ГиБДД в это время уже давно спит.

0  0
1.09.2019 09:36
- гость -

Может мусарам жалования добавить, да телятины-блатной до кучи подкинуть ???

0  0
1.09.2019 10:39
- гость -


1.09.2019 09:36
- гость -
Зарплаты у них и так отличные, льгот навалом, а вот желания работать - нет!

0  1
1.09.2019 10:50
1

Отремонтировали Ленинский стало еще хуже, выйдете вечером и посмотрите,что они вытворяют вечером и ночью, весь центр на ушах стоит. Ждем очередную аварию с кучей жертв, потом будем опять охать и ахать, как же так.

1  0
1.09.2019 10:58
- гость -

1.09.2019 10:39
- гость -
Иди научи их работать! Или с дивана базлать только можешь?
Дрифтеры безмозглые реально по ночам одолели.

1  0
1.09.2019 11:14
- гость -

Что за проблемы с дристерами ???
Булыжник оружие проллетариата...

0  0
1.09.2019 11:46
- гость -

"Отремонтировали Ленинский стало еще хуже, выйдете вечером и посмотрите"

Ну и ничего эта бестолковая власть сделать с этим не может. Согласитесь, ведь из Ленинского большую клумбу сделать не получится

0  1
1.09.2019 11:58
- гость -

Фуфло все это. Вот смотрите, я тачло купил марковник за 130 тыров! 130 Карл! Годовая моя зарплата. Еще и сено жрал год и всю родню и друзей на бабки вытряс. И микрокредит под конский процент чуть взять пришлось.Прямоток сам гомырил но серавно треха ушла. И где мне его выгуливать а? По пропкам как пенсионер тошнить чтоли? Зажечь мне гдето надо? А если я еще телу на Ленина снял где мне ее укатывать? А если не укатывать то и толку с нее не будет обязательно продинамит. На кинцо и винцо лавэ нету а так завезешь ее в поворот раза два три она дриснет с подливой и уже твоя! Так что гоняли и будем гонять пока судьба на столб не намотает!

0  0
1.09.2019 12:19
- гость -

Твою жидкомесную телу вообще будет не жаль, а вот родственников этой тупорогой тёлки... тоже!

0  0
1.09.2019 12:32
АБОРИГЕН

Это результат политики проводимой властью на самом высшем уровне. Вы сами вырастили новое поколение сопляков автофетишистов.

0  0
1.09.2019 14:22
- гость -


1.09.2019 10:58
- гость -
Ты тыкать свою жену будешь. С дивана только Ты болтаешь и когда инспектор останавливает ссыкляво улыбаешься и трясущимися ручонками доки протягиваешь!
Приходилось таких умников останавливать и слушать, как заискивающе оправдываются...

0  0
1.09.2019 14:55
Гость

Ну так как в других регионах за видео с регистраторов 50% от штрафа владельцу регистратора и попрет бизнес то. На бензин хватать точно будет.

0  0
1.09.2019 14:56
- гость -

1.09.2019 14:22
- гость -
Останови, умник. Порядок на дороге наведи.
А потом кичись .

0  0
2.09.2019 08:44
Антон

Может этим гонщикам и дрифтерам выделить специальное место где-нибудь на краю города чтобы не мешали, а к этому месту и магазинчики с едой и напитками и магазинчики с автозапчастями.

0  0
2.09.2019 19:35
Гость

Так ты "Фуфло" гони во "Власиху" и вертись и пукай сколько тебе влезет на треке!

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