Уходя от погони пьяный водитель в Бийске насмерть сбил девушку

Водитель сбил девушку и врезался в столб / Фото и видео: vk.com/incident_22

Водитель в Бийске насмерть сбил девушку на улице Советской в субботу утром, 31 августа, когда пытался скрыться от сотрудников полиции, пишет "Бийский рабочий".

Водитель находился в нетрезвом состоянии. Требования представителей ГИБДД остановиться он проигнорировал и попытался скрыться.

В результате погони автомобиль вылетел на пешеходный переход, по которому шла девушка. "Удар был такой силы, что тело девушки буквально разрубило пополам. Машина отлетела в столб и серьезно пострадала", – пишет издание.

Водитель и пассажир автомобиля живы, госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.