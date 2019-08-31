Уходя от погони пьяный водитель в Бийске насмерть сбил девушку

Водитель сбил девушку и врезался в столб / Фото и видео: vk.com/incident_22
Водитель в Бийске насмерть сбил девушку на улице Советской в субботу утром, 31 августа, когда пытался скрыться от сотрудников полиции, пишет "Бийский рабочий".
Водитель находился в нетрезвом состоянии. Требования представителей ГИБДД остановиться он проигнорировал и попытался скрыться.
В результате погони автомобиль вылетел на пешеходный переход, по которому шла девушка. "Удар был такой силы, что тело девушки буквально разрубило пополам. Машина отлетела в столб и серьезно пострадала", – пишет издание.
Водитель и пассажир автомобиля живы, госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Комментарии
Пока полицаи будут устраивать погони вместо применения табельного оружия, невинных жертв будет ещё много.
31.08.2019 10:34
- гость
стрельба в городских условиях может привести еще к более тяжким последствиям
Это не полицейские угробили девушку, а депутаты. Приняли закон с серьёзным наказанием за езду в пьяном виде, а вот принять закон за попытку избежать этого наказания забыли. Вот поэтому часто и предпринимаются попытки удрать от полицейских.
растрелять негодяя