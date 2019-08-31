Момент гибели девушки в Бийске, которую сбили на переходе во время погони. Видео

Водитель в Бийске насмерть сбил девушку на улице Советской в субботу утром, 31 августа, когда пытался скрыться от сотрудников полиции. Он находился в нетрезвом состоянии, сообщают очевидцы.
Требования представителей ГИБДД остановиться водитель проигнорировал и попытался уйти от погони.
В результате автомобиль вылетел на часть тротуара возле пешеходного перехода, на котором стояла девушка. Как сообщили местные СМИ, удар был такой силы, что тело девушки буквально разрубило пополам.
После машина отлетела в столб. Водитель и пассажир автомобиля живы, госпитализированы.
Как рассказала официальный представитель ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова, происшествие случилось около 6 часов утра на ул. Советской, 197. "Водитель – мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Toyota Premio, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на препятствие с последующим наездом на пешехода – девушку 1992 года рождения. Водитель и пассажир (мужчина 1994 года рождения) получили телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Комментарии
Ну где там водятлы, давайте расскажите, что пешеход не убедилась
Так вот живешь, и внезапно перестаешь..
Надо разрешить применять оружие полиции в таких случаях .. избежали бы такого финала
Всё из за того что мусара гнались, постоянно из за них. А так бы спокойно ехал не привлекая внимания.
Александр тоже бухим садишься за руль?
Саша, ты конченый?
31.08.2019 13:16
Александр
Кстате вы правы, не погнались бы ну уехали бы они, кто мешал спокойно не привлекая внимания проследить за ними до остановки куда там они едут и принять их там и никто бы не погиб?!
Нужен адекватный закон.
Пьянка за рулём = лишение прав.
Пьянка за рулём + погоня = лишение прав + уничтожение ТС + 30 суток + штраф 20000 рублей.
Надо разрешить применять оружие полиции в таких случаях ..
Ту не полицаям нужно разрешение (они себя и посторонних перестреляют нечаянно)
Тут родственникам погибших выдавать разрешение по утилизации бухарей-стрингрейсеров
31.08.2019 13:54
месный
Имбецил, они на чем должны были следить? На служебном автомобиле,
"Нужен адекватный закон."
----
Ага! Введи смертную казнь и эти бухарики ещё шибче будут удирать от полицаев. Бухать за рулём не перестанут никогда, пока на этой земле есть алкоголь. От этих погонь больше вреда и опасности , чем пользы.
Стрелять на поражение сразу по удирающим водилам!
14:03, да сам факт, когда горе гонщики будут знать, что против них будет без колебаний применено оружие остановит 95% из них.
Сейчас же закон такой, что если попался бухой и машина нормальная, то конечно же нужно попытаться скрыться.
1.08.2019 13:16
Во ты умник. Представь за уродами никто гоняться не будет, что тогда начнётся, когда дакие, как ты узнают, что за ними гоняться нельзя?
"Стрелять на поражение сразу по удирающим водилам!"
----
После этого очень быстро настанет следующий этап, когда стрелять на поражение начнут по всем подозрительным.
У меня был случай, когда я в новогоднюю ночь абсолютно трезвый не понял махание палкой гаишника возле елки на Сахарова, мне показалось, что он махнул в сторону, мол "поворачивай", а он оказывается хотел остановить. Так они за мной до Чкалова гнались, и 50 руб потом просили (аргумент, на то что у меня всё в порядке, а они бензин потратили, гоняясь за мной), а могли бы пристрелить.
И догнали хоть кого то таким образом? Перекрывайте дорогу, блокируйте, стреляйте в конце концов. Для чего в городе формулу устраивать?
31.08.2019 13:58
- гость -
Для начала нужно адекватно опьянение устанавливать, а не эфимерный ноль на выдохе плюс возможная погрешность как щас в законе. Установите как в том-же сша 0.9 допустимо - остальное пьян и исключительно наркологом проверка, а привёз на освидетельствование у кого менее - лови ответку за незаконное задержание. и всякие приравнивания надо так-же убрать!