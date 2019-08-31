Пострадавшего при взрыве газа в жилом доме Бийска перевезли в Барнаул

Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме Бийска получают медицинскую помощь в полном объеме, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

В субботу ночью, 31 августа, в одной из квартир жилого дома в Бийске произошел хлопок воздушно-газовой смеси, в результате чего обрушились стены в трех жилых помещениях.

"В эвакуации пострадавших участвовало шесть бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных", – рассказали в министерстве.

Всего в больницы были доставлены шесть человек, двое из них дети. Однако после осмотра госпитализированы только двое – мужчина с ожогами и женщина с отравлением угарным газом.

После консультации со специалистами Центра термических поражений (Городская больница № 3, Барнаул) мужчину сегодня в 9:40 перевели в столицу Алтайского края. Состояние женщины врачи расценивают как легкой степени тяжести. Она проходит лечение в терапевтическом отделении бийской больницы.

Ранее региональный СК сообщил, что на месте происшествия работает следственная группа, выясняются причины взрыва газа в жилом доме.

В алтайском МЧС сообщили, что в результате пожара пострадали домашние вещи в квартире, а также были повреждены перегородки между квартирами. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Во время тушения пожара жильцов эвакуировали из дома.