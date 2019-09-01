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Последние киоски сносят на барнаульском Арбате

, ИА "Амител"
Местные жители публикуют фотографии в соцсетях
Фото: Светлана Землянова / vk.com/barneos22

Фото: Светлана Землянова / vk.com/barneos22

Барнаульцы публикуют в социальных сетях фотографии сноса старых киосков на улице Мало-Тобольской, также известной как барнаульский Арбат.

"Ждем нового, лучшего для улицы, района и для города! Ждем перемен!" – гласит позитивная подпись к фото демонтажа павильонов в паблике Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте".

Многие комментаторы разделили оптимизм автора поста. Так, один из них уточнил, что вечерами они притягивали скорее тех, кому не терпелось справить нужду.

"Вот тут и надо елку ставить и день города отмечать, – предложила одна из горожанок. – Хватит уже Сахарова перекрывать".

Некоторые же восприняли событие с ностальгией. "Тихо уходит история базара", – написала местная жительница.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.09.2019 18:54
Игорь Крих_mailru

Я про установку ёлки согласен полностью.

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1.09.2019 19:37
Пионер

Идите в пень сторонники переноса елки. Потерпите.

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1.09.2019 20:08
- гость -

Для чего краевая елка будет расположена там, где даже летом в хорошие выходные жители города не появляются?
Зачем идти по следам плиточного солдата?

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1.09.2019 21:02
- гость -

Решать не Вам, ребята, где будет ёлочка . Командир должен быть один. Как главнокомандующий прикажет.

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1.09.2019 21:05
Лиж бы тебе бы

1.09.2019 19:37
Пионер
больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений

Не хочешь ёлку давай берёзу.

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2.09.2019 01:34
- гость -

Ничего хорошего. Раньше там хоть торговля шла, а сейчас что? Голая мостовая с высаженными по периметру чахленькими, убогими деревцами, и - всё... Пустыня в черте города. И хватит уже сравнивать это убожество с московским Новым Арбатом. Вы хоть раз были там? Если бы были, то поняли бы, почему туда люди ходят гулять. Не просто прогулки ради прогулок. На месте бывшего старого базара такого сроду нет, чтобы людей туда притягивало. Э-эх, верните мне мой 2007-й!

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2.09.2019 06:29
Пионер

Не хочешь ёлку давай берёзу.

Если у Вас имелся удачный опыт с березой, это не значит, что это универсальный рецепт. Многие люди (в том числе и я ) крайне нетолерантны и относятся с осуждением к вашим, так сказать, забавам.

0  0
2.09.2019 06:47
- гость -

Ничего хорошего. Раньше там хоть торговля шла, а сейчас что? Голая мостовая с высаженными по периметру чахленькими, убогими деревцами, и - всё... Пустыня в черте города. И хватит уже сравнивать это убожество с московским Новым Арбатом. Вы хоть раз были там? Если бы были, то поняли бы, почему туда люди ходят гулять. Не просто прогулки ради прогулок. На месте бывшего старого базара такого сроду нет, чтобы людей туда притягивало. Э-эх, верните мне мой 2007-й!


ПЛЮСУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!

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2.09.2019 07:46
- гость -

Фигню какую то пишете. А то на Сахарова, когда там ёлки нет, толпы гуляющих устраивают променад.
Будет ёлка - придут и люди. Будет детская площадка приличная - придут родители с детьми.
Гундеть только просто "мне так не нравится, сделайте по другому"

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2.09.2019 08:51
месный

2.09.2019 07:46
- гость -

А вы кроме как гундеть другую характеристику выражению своих мыслей знаете?
Откуда там кто прийдёт то там жилой застройки то нифига рядом нет, одни конторы, в отличии от сахарова, да и пространства на сахарова гораздо поболее чем на мало тобольской

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2.09.2019 09:28
- гость -

"Будет ёлка - придут и люди. Будет детская площадка приличная - придут родители с детьми."

Такие дурни как вы и предлагают размещать ёлку не там где людям удобно, а там где чиновникам удобно, чтобы оправдать многомиллионные траты в пустошь.

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2.09.2019 09:45
Автобус

НИКАКОГО ПЕРЕНОСА НАМ НЕ НАДО!
Барнаул — столица края, Сахарова — главная площадь в Барнауле. Где ещё может стоять главная краевая ёлка? На бывшем рынке? На Старом Базаре можно ставить ёлку Центрального района (вместо парка, в котором её вообще не видно с дороги). Это логично! Но не краевую ёлку там делать.
А Сахарова пора бы полностью сделать пешеходной площадью — ни в одном адекватном городе автомобили не ездят по главной городской площади! Или в Москве тоже в часы-пик по Красной площади проезжают? А Питер? Да практический любой город возьми.. А у нас - пожалуйста. Бред.

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2.09.2019 09:54
гость

Мясной а ты где на Сахарова жилую застройку разглядел? три пятиэтажки в квартале от елки? Офигенный поток, а то что город в пробках это конечно плюс, ни припарковаться ни подъехать к этой елки нельзя!
А пространство на территории старого база гораздо поболе чем на Сахарова, это тебе так для сведения ( не надо мерить границами одной улицы, на период установки елки возможно использовать территорию прилегающую к рынку)! так что не ГУНДИ МЯСО)

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2.09.2019 10:09
месный

2.09.2019 09:54
гость

Слуш ушлёпак подпишись сначала!
По порядку - вокруг сахарова всё жилые дома в отличии от малотобольской у базара. Пазырь в дубльгисе, тебя ждет сурприз.
По сахарова вообще мало кто ездиит, там по ней ехать то некуда особо в отличии от ленина и красноармейского.
А про припарковаться у малотобольской это ваще жопень полная, ты видать туда особо никуда не ездишь. Да собственно люди нормальные на ёлку гуляют а не едут.
Про территорию тоже сам в дубльгисе посмотри, на сахарова вокруг куча прилигающих территорий, в отличии от малотобольской - с одно стороны конторки с другой базар и барнаулка, только сама малотобольская и всё.

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2.09.2019 10:39
- гость -

2.09.2019 07:46
- гость -
Будет ёлка - придут и люди

Можно поставить елку на барнаульском пляже на Помазкина. Места еще больше. А люди, по вере администрации и вас, придут

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2.09.2019 10:54
Кашир

2.09.2019 10:09
месный
Почему вас все называют мЯсной? это от грамматического вашего ника что ли?
Я вот тут вспомнил был в новостях один персонаж майор который ручки намазывал говном, его так и прозвали майор говномаз, вы конечно извините но почему то я сразу вспомнил о вас, как о человеке который заходит в каждую рубрику и намазывает ручки, в смысле только оставляет комментарий подобного содержания. И честно когда открываю какие нибудь комментарии то вижу вашу тут деятельность. Если комментарии других старожил вызывают мнения адекватных уравновешенных людей то ваши звучат как быдлячьи и оскорбляющие всех и вся. Вы уж не обижайтесь, но примите во внимание.

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2.09.2019 11:03
месный

2.09.2019 10:54
Кашир

от недалёкого ума так называют.

А комментарии подобного содержания это исключительно в адрес их заслуживших своими собственными комментариями в мой адрес, ничего более.

Ну а чего я тут и где "говном обмазал" давайте примеры в студию.

По поводу 10:09 - и где чего там обмазано? Я не виноват, что то что описано имеет место быть, а почему в такой форме, а в какой форме мне надо ответить 2.09.2019 09:54
гость ? Почитайте как он написал свой камент ! Вот как он своим камментом заслужил так ему и ответил.

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2.09.2019 11:55
Жоржик

Я за елку на Старом базаре. Парковку пусть только нормальную сделают. Сахарова перекрывать на месяц - неправильно, поток машин там идет, хоть и не очень большой.

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2.09.2019 12:38
- гость -

от недалёкого ума так называют.
Да ясен пень, они ведь ещё и близорукие, не видят , как на авке,
из мЯсной башки умище прёт! От того и в каждой теме комментатор-главнюк.

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2.09.2019 12:44
- гость -

2.09.2019 11:55
Жоржик
Да, лучше чтобы переносили поток общественного транспорта, безусловно. Чем небольшой поток машин. На полтора месяца. Как делали, когда елку ставили на пл. Свободы. Вот где было весело - места мало, не пройти, не зайти. Транспорт весь попереносили, уехать было не на чем из того района, как раз мучились, с работы выбираясь. На всю жизнь запомнилось))) Где там елку-то ставить так, чтобы место было для толпы? На Малотобольской? Да и сквер там скоро РПЦ к лапкам приберет.

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2.09.2019 13:01
месный

2.09.2019 12:38
- гость -

На авке это чувак из одного фильма, но вы скорее всего даже его и не видели никогда.
Фильм для своего времени был очень годный.

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2.09.2019 13:35
Гость

Не нужна нам на Арбате тут никакая ваша елка вместе с вашими парковками! Суетитесь на окраинах! Вот нет у нас тут народу и не надо, не нужна нам суета и массовка. Знаете вчера 1 сентября прекрасно провели целый день прогуливаясь по Мало-Тобольской, набережной и потом зашли в Центральный парк. Все тихо спокойно, особенно нравится на набережной и не нужен этот кипишь в центре не нужен!

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2.09.2019 18:00
- гость -

один персонаж майор который ручки намазывал ...

+++++++++++++++++++++++++++++

Майор - это не местный, это другой персонаж, собутыльник гламурного Жоржика (такой же неадекват)

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2.09.2019 18:15
месный

2.09.2019 18:00
- гость -

У вас все неадекваты походу кроме вас, это говорит о чём

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