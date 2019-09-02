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Еще один гигантский ТРЦ хотят построить в Барнауле недалеко от "Арены"

, ИА "Амител"
Эксперты предрекают Барнаулу "переквалификацию" торговых площадей
Торговый центр / Фото: 2do2go.ru

Торговый центр / Фото: 2do2go.ru

Новый торгово-развлекательный центр планируют построить в Барнауле. Участок, на котором может появиться объект, 17 августа 2019 года Фонд имущества Алтайского края выставил на аукцион.

Еще один ТРЦ-гигант?

Территория располагается в северо-западном направлении от пересечения улицы Просторной и Павловского тракта, напротив тепличного комплекса "Индустриальный". Площадь участка – 24,2 гектара.

Земля находится в федеральной собственности. Победителю торгов ее передадут в аренду на 3 года и 5 месяцев, за это время на участке должен появиться объект. Но сначала новому собственнику предстоит очистить его от растущих деревьев и кустарников и выровнять навалы грунта. Участок, кстати, расположен в зоне шумового воздействия авиатранспорта и частично в санитарной защитной зоне Власихинского промышленного района. По его территории проходят и волоконно-оптической линии связи.

В документах к аукциону указано, что минимальный процент застройки участка составляет 20%, а максимальный – 50%. Таким образом, площадь одноэтажного здания будет в пределах 48-120 тысяч квадратных метров. Учитывая, что большинство торговых центров возводят в три этажа, то объект может быть по-настоящему огромным – 144-360 тысяч квадратных метров. Отметим, площадь ТРЦ "Арена", который на данный момент является одним из самых больших торговых центров в Алтайском крае, составляет 250 тысяч квадратных метров.

Аукцион запланирован на 19 сентября 2019 года. 

Клиенты будут

Потенциально, покупатели у предполагаемого торгового центра будут: рядом находится еще одна огромная территория под строительство. Участок в 86 га принадлежит ИСК "Алгоритм", которая в декабре 2018 года выиграла аукцион по его продаже. По условиям торгов, в данном квартале можно разместить от 200 тысяч квадратных метров жилья. Застроить эту территорию предполагается в течение 12 лет.

ТРЦ грозит переквалификация?

В то же время с другой стороны от продаваемого участка работает ТРЦ "Арена". И хотя он открылся еще в марте 2015 года, до сих пор не все площади сданы в аренду. По мнению ряда экспертов, причина в том, что Барнаул перенасыщен торговыми центрами. Уже в ближайшем будущем мы можем наблюдать "переквалификацию" торговых площадей в офисные, считает кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

"Есть такой показатель как количество торговых площадей на душу населения. Барнаул находится в лидерах страны по этому значению. При том уровне доходов жителей, который мы имеем сейчас, не очень понятно, как единица торговой площади будет выживать. Закономерно, что нас ждет некое сокращение площадей, переквалификация некоторых торговых помещений в офисные. В Барнауле нет того покупательского спроса, который бы обеспечил ретейлерам возможность и оплаты аренды, и заработок. Некоторые арендаторы в торговых центрах находятся на грани. В той же "Арене" есть несколько таких операторов. "Арена" вообще очень гибко походит к проблеме арендных ставок, иногда даже встает вопрос об экономической целесообразности", – отметил эксперт.

Цифра

По данным онлайн-справочника 2ГИС, в Барнауле на конец августа 2019 года насчитывается 153 торговых центра.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.09.2019 08:36
месный

а разве не галлактика самый большой?

0  0
2.09.2019 08:54
- гость -

Даёшь каждому жителю Барнаула по ТРЦ!

0  0
2.09.2019 09:03
- гость -

а мне два пста заверните

0  0
2.09.2019 09:16
- гость -

Даешь больше церквей и ТРЦ Алтайскому краю!

0  0
2.09.2019 09:31
Гость

Слава богу, скорее бы построили. Мне остро не хватает существующих!

0  0
2.09.2019 09:45
Надя

Ещё больше, шире и выше торговых центроов! Больше-то работать негде!

0  0
2.09.2019 09:48
vroommm

2.09.2019 08:36 месный
а разве не галлактика самый большой?
-----------------------
У амика каждый раз разные цифры, в статьях 2016 и 2018 года писали, что ТРЦ "Арена" площадью 170 тысяч кв. м., сейчас уже 250. Как быстро разрастаются то.
ТРЦ "Галактика" по данным из той же статьи был площадью 200 тысяч кв. м.

0  0
2.09.2019 10:13
месный

2.09.2019 09:48
vroommm

я линейкой померял в дубльгисе и то и то, галактика выходит поболее.

0  0
2.09.2019 10:24
- гость -

2.09.2019 10:13
месный У вас много свободного времени на работе? А высоту вы тоже линейкой измеряли? ну или этажи не в счет? Ваша научная деятельность просто сводит с ума, продолжайте в том же духе, становится интересно

0  0
2.09.2019 11:09
месный

2.09.2019 10:24
- гость -

Чё в пустую трындеть, давайте ваши расчёты в студию, с этажами. Покажите нам вашу научную деятельность. Или вы в тихую сольётесь, вы даже не подписались.

0  0
2.09.2019 11:16
- гость -

2.09.2019 11:09
месный
А слабо лампочку взять в рот? А? Ты из тех которые потом будут повторять этот эксперимент? Надеюсь пример понятен? Хотя навряд ли, сейчас возьму линейку и буду по монитору измерять

0  0
2.09.2019 11:23
гость

Вот дальше ЛЕНТЫ никуда не хожу , кто строит , зачем строит?? Где грузовик инкассаторов перевернулся, на какой улице, я вообще в шоке!

0  0
2.09.2019 11:32
месный

2.09.2019 11:16
- гость -

Лампочку в свой рот вы сами пихайте. Мне это не интересно и я в курсе почему именно её не вытащить потом. Вы же в эту тему сами влезли, а теперь начинаете тут про лампочки какие то с темы уходить. Брать линейку и по монитору ничё измерять не нада, если вас это удивит, то в дубльгисе есть такой инструмент (программный/виртуальный) - линейка, которой можно расстояния там мерить по карте, попробуйте очень годный инструмент.
Я предположил, что вы сольётесь, если это именно ваш коммент, что х.з. вы не подписываетесь, ну вот вы и сливаетесь как до дело дошло.

0  0
2.09.2019 11:51
- гость -

Вот теперь заживем!

0  0
2.09.2019 12:11
- гость -

Если посмотреть кадастровую карту, то там указывают площадь ТРЦ Арена 100 803,9 кв. м
,а Галактика 153 009,1 кв. м + 15 940,3 кв. м длинная байда у Галактики.
Так что Галактика получается больше.

0  0
2.09.2019 12:19
- гость -

"переквалификацию" торговых площадей в офисные

Ну да, у нас же в Барнауле острая нехватка офисных площадей, офисные работники сильно страдают

0  0
2.09.2019 12:22
гость

Какая разница офисная площадь или торговая все равно за нее надо платить. Если не с доходов магазина значит с доходов офиса, которые не больше доходов магазина, так как тоже живут на доходы барнаульцев. Тут как не садись, площади не могут окупаться

0  0
2.09.2019 13:03
наталья

пустуют торговые площади не только в арене-они есть почти во всех магазинах города.так зачем еще мегамагазины строить а потом якобы под офисы переделывать .да и какие офисы на задворках города.покупательская способность горожан нижайшая-люди стали покупать не лучшее а самое дешевое да и то при самой острой необходимости.и потом магазины на самой окраине -кому нужны.разве что всеравно куда деньги закопать.

0  0
2.09.2019 13:10
гость

Такие стройки вызывают подозрения, что деньги не закапывают, а отмывают. Другого объяснения изначально убыточных проектов как-то не просматривается. Может такое быть?

0  0
2.09.2019 13:28
krash

Вот кажется позавчера писали, что больше строить ТЦ в барнауле не будут. и вот опять....

0  0
2.09.2019 13:41
Злая гостья

Икею бы построили.

0  0
2.09.2019 14:27
- гость -

2.09.2019 13:41
Злая гостья
А что у вас планируется повышение в зарплате?

0  0
2.09.2019 14:40
гость

Да, надо срочно отнести деньги в Икею. а то лежат без дела, быстрей бы построили

0  0
2.09.2019 14:54
- гость -

На этом участке запахи от очистных сооружений. Запах канализации.

0  0
2.09.2019 15:44
Фанат

Офигенная идея для строительства в Барнауле - это Торгово-развлекательные церкви!

0  0
2.09.2019 15:50
- гость -

2.09.2019 15:44
Фанат
)))))
это пять!

0  0
2.09.2019 16:11
месный

2.09.2019 15:44
Фанат

Ща хрестанутые набегут и объяснят нам что бог+истина=жизнь

0  0
2.09.2019 18:24
Руслан

Денюжки отмывать строят

0  0
3.09.2019 01:14
гостья

Значит, все-таки их не хватает? А говорили, избыток, избыток. А оно вон как.

0  0
3.09.2019 09:35
- гость -

Ну если только еще одну "Марию-ра" + "Новэкс" в подвале, остальное все есть!

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