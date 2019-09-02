Миллион людей эвакуируют в Южной Каролине из-за урагана "Дориан"

Ураган пятой категории "Дориан" обрушился на Багамские острова и теперь приближается к побережью Южной Каролины.

Как сообщает "Российская газета", обязательная эвакуация населения запланирована на середину дня 2 сентября.

В общей сложности свои дома вынуждены будут оставить около миллиона человек. На два дня отменены занятия в школах и закрыты госучреждения.

Режим ЧС объявили на территории четырех штатов: Южная и Северная Каролина, Джорджия и Флорида.

Отметим, что Багамы значительно пострадали от "Дориана". Много деревьев вырвано с корнем, а улицы затопило ливнями.